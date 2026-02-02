El Atlético de Madrid a por Rodrigo Mendoza

El último día de mercado siempre se presenta intenso, y hoy no será una excepción en el despacho de Mateu Alemany. Tras la salida de Gallagher rumbo de nuevo a la Premier League, el Atlético de Madrid se ha marcado como prioridad reforzar el centro del campo y ha puesto sus ojos en la perla del Elche CF, Rodrigo Mendoza.

El jugador formado en el club ilicitano, ha sido internacional con todas las categorías inferiores de la selección española.

Rodrigo Mendoza con la selección / Elche CF

Precio del fichaje

El valor de mercado del jugador ronda los 15 millones de euros según tasa Tranfermarket, la más alta en toda la plantilla del Elche. El murciano ha aumentado 6 millones su valor de mercado esta temporada.

La perla de la cantera franjiverde cuenta con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, una cifra de la que el club ilicitano no está dispuesto a rebajarse bajo ningún concepto y que el Atlético de Madrid tampoco parece dispuesto a abonar, por lo que ambas partes deberán sentarse a negociar si quieren llegar a algún acuerdo.

El jugador fue renovado recientemente por el Elche CF este mismo verano, ampliando su contrato hasta junio de 2028.

El Elche dice NO

Según las informaciones que llegan desde la ciudad ilicitana, en el club tienen muy claro tanto el futuro como la proyección del jugador y no contemplan dejarlo salir por una cifra inferior a los 20 millones de euros fijados en su cláusula de rescisión. En este sentido, tal y como apunta Cristian Egea en la Cadena COPE Elche, la entidad franjiverde ya habría rechazado varias propuestas del Atlético de Madrid por el centrocampista, al considerarlas insuficientes y alejadas de sus exigencias económicas.

Interés de grandes clubes europeos

El centrocampista ha sido seguido de cerca y vigilado por algunos de los clubes más importantes del viejo continente, como Arsenal y Juventus, aunque quien más fuerte habría apretado en las últimas semanas es la Lazio de Maurizio Sarri, muy interesada en hacerse con los servicios del jugador.

Mateu Alemany con ventaja

Las últimas informaciones, tanto de Fabrizio Romano como desde la propia ciudad ilicitana, apuntan a que el Atlético de Madrid estaría muy cerca de cerrar el fichaje del jugador. Todo quedaría ahora pendiente de las últimas negociaciones entre ambas partes para terminar de acordar el precio y las condiciones definitivas de la operación.