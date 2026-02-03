Bragarnik analiza el mercado de fichajes del Elche y denuncia presiones
El máximo accionista calificó como "bueno" el resultado del mercado de invierno, si bien reconoció que no fue "rutilante" tras destacar la millonaria venta de Mendoza y la polémica salida de Álvaro Núñez
EFE
El propietario del Elche, el empresario argentino Christian Bragarnik, afirmó este martes, tras el cierre del mercado de invierno, que el club ilicitano "no regala" a sus jugadores y "defiende sus intereses", en alusión a las salidas a última hora de Rodrigo Mendoza y Álvaro Núñez rumbo al Atlético de Madrid y al Celta de Vigo, respectivamente.
El dirigente, que tomó el mando de las operaciones en el último día del mercado, calificó como "histórica" la venta de Rodrigo Mendoza por 16 millones de euros, más otros tres en variables y el 20 por ciento de una futura venta. "Hay que empezar a valorar que el club está comandado por una propiedad que defiende sus intereses. Esta venta da valor a nuestra cantera y a nuestros jugadores. Más allá de la idea y la línea, se están dando cuenta de que esta propiedad defiende los intereses del club", explicó el argentino.
Bragarnik también justificó la salida de Álvaro Núñez, del que señaló que ha estado sometido a "presión" por parte de su entorno. "El club tiene convicción, liderazgo y un objetivo claro. El Elche está por encima de cualquier situación y vamos a defender siempre sus intereses", afirmó el propietario, que recordó que el lateral tenía una oferta de renovación que no aceptó.
"El club le trasladó que la única manera de salir era esta y se llegó a buen puerto", indicó el empresario, que aseguró que no queda "ningún resquemor" con el jugador, aunque admitió que le hubiera gustado cerrar la operación "de otra manera". "El chico lo ha dado todo, pero a veces se sufren muchas presiones. Tenemos que pensar en el Elche. Álvaro aportó en su momento y ahora hay que pensar en los jugadores que están aquí y quieren estar aquí", apostilló.
Bragarnik calificó como "bueno" el resultado del mercado de invierno, si bien reconoció que no fue "rutilante". El dirigente consideró que la plantilla está "armada para competir" y reconoció que el club intentó cerrar la llegada de un central, aunque aclaró que no querían fichar "desde la desesperación".
"Creemos que hicimos una buena plantilla al inicio de la temporada. Tenemos menos puntos de los que merecemos y es posible que algunos de los últimos resultados hayan generado incertidumbre. Tenemos que hacer 16 puntos, ese es el objetivo", comentó en alusión a la permanencia.
El futuro de Aleix Febas
El argentino confirmó que las negociaciones para la renovación de Aleix Febas siguen abiertas. "Intentaremos que se quede y, si no, seguiremos buscando a los que quieran estar aquí", indicó.
Bragarnik elogió al entrenador Eder Sarabia, al que consideró el "artífice" del buen momento del equipo más allá de los resultados, y recordó que la entidad está "reinvirtiendo" de forma permanente para mejorar en todos los niveles.
"Hemos hecho una inversión con Abiel Osorio. La plantilla es competitiva y seguimos creciendo, como con las obras en el estadio y muchas otras cosas. Aunque todo será validado si la pelota entra o no y si conseguimos mantenernos", concluyó.
