Buba Sangaré, nuevo jugador del Elche CF

El Elche CF vivió hasta el último minuto un auténtico culebrón en su lateral derecho. El Celta de Vigo estuvo todo el mercado pretendiendo a Álvaro Núñez, pero no fue hasta el último momento del último día de la ventana de fichajes que decidió hacer una oferta acorde a las exigencias franjiverdes, que accedieron a vender al futbolista vasco y tuvieron quie activar un plan de urgencia.

Buba Sangaré, ilicitano de nacimiento y canterano del Levante UD, fue esa apuesta y cerró rápido con la Roma una cesión con opción de compra para el próximo verano. El joven jugador es una de las grandes promesas del fútbol español para el lateral diestro y una opción interesante para Eder Sarabia.

Joven con mucha proyección

Sangaré, de 19 años, ha recibido en numerosas ocasiones la llamada de la Selección Española en categorías inferiores y emerge como una alternativa muy interesante para dar ese salto después de no haber tenido demasiado protagonismo en el conjunto romano.

El jugador estuvo en la órbita del Valencia CF, que le veía como una opción interesante para ocupar una ficha de filial, pero estar a caballo con el primer equipo. Precisamente en esos términos ha firmado la operación el Elche, que le inscribe con ficha delElche Ilicitano y se deja tres fichas libres por si ha de acudir al mercado de libres.

Comunicado oficial

El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con la AS Roma para la incorporación de Buba Sangaré, que llega al conjunto franjiverde cedido hasta final de temporada, con opción de compra.

Aboubacar Sangaré Traoré (Elche, 06/08/2007) es un lateral derecho formado en las categorías inferiores del Levante UD, antes de continuar su desarrollo en la AS Roma, donde ha crecido en un entorno de máxima exigencia, adquiriendo experiencia, madurez competitiva y capacidad para rendir al más alto nivel. Su regreso al Martínez Valero supone un retorno a su ciudad y la oportunidad de aportar su talento al primer equipo del Elche CF.

El joven jugador ilicitano destaca por su velocidad, recorrido por banda, intensidad y compromiso defensivo, reforzando la plantilla con talento de la casa.

El Elche CF da la bienvenida a Buba Sangaré y le desea muchos éxitos en esta nueva etapa como jugador franjiverde. ¡Bienvenido a casa!