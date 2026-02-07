Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CRÓNICA

El Elche sigue sin conocer la victoria en 2026

Un nuevo tropiezo de los de Eder Sarabia en Anoeta le sigue complicando las cosas a los franjiverdes

Nicolás Cabot

Elche

El Elche visitaba San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad y buscar la primera victoria de 2026: Iñaki Peña, John, Petrót, Affengruber, Víctor Chust, Germán Valera, Febas, Martim Neto, Diangana, André da Silva, Álvaro Rodríguez.

El conjunto franjiverde ha empezado muy bien la primera mitad, asfixiando a la Real en la presión e incomodando a los locales. Sin embargo, una gran transición ofensiva de Guedes ha permitido a Luka Sučić anotar el primero para los vascos. Poco después, un grave error de Martim Neto en un pase a Iñaki Peña lo ha aprovechado Oyarzabal para poner el 2-0. Aún así, al filo del descanso, André da Silva ha aprovechado un pase en largo de Iñaki Peña para recortar distancias.

En la segunda parte el Elche ha tratado de empatar a toda costa pero se ha topado con una defensa férrea de un conjunto local que todavía ha tenido tiempo para generar peligro con Pablo Marín y Oyarzabal. Ha intentado crecer en el duelo pero se ha visto completamente superado por los de Matarazzo. Finalmente, un nuevo error en salida de balón del conjunto ilicitano lo ha aprovechado Óskarsson para sentenciar el partido y poner el 3-1 final.

Mala dinámica

El Elche sigue así sin ganar en 2026 y la situación comienza a ser preocupante, ya que la liga se está apretando mucho y el fantástico inicio de los ilicitanos empieza a quedar lejos.

