El Elche prepara la visita al Athletic Club con las ausencias de Diangana y Héctor Fort

El Elche se ejercitó este miércoles para preparar la visita del viernes al Athletic Club de Bilbao con las únicas ausencias en el grupo de Héctor Fort y de Grady Diangana, ambos por problemas físicos.

El lateral, cedido por el Barcelona, continúa con la recuperación de la operación a la que se sometió en el hombro en enero y su regreso al equipo, según desveló el entrenador, Eder Sarabia, aún se demorará al menos mes y medio más.

El atacante anglo congoleño, por su parte, no se ejercitó en la sesión, celebrada en el Martínez Valero, por precaución, ya que arrastra problemas musculares que le han impedido disfrutar de continuidad en las últimas semanas.

Noticias relacionadas

Recupera efectivos

Participaron con normalidad en la sesión el lateral Buga Sangaré, fichado en el pasado mercado invernal, y el centrocampista Josan Ferrández. Ambos jugadores fueron baja en las últimas semanas por problemas musculares y estarán disponibles para esta próxima jornada. El Elche recuperará para el partido de San Mamés al central austriaco David Affengruber, baja la pasada jornada ante Osasuna, por acumulación de amonestaciones.