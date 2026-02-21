El 'enganchón' entre Eder Sarabia y Ernesto Valverde tras la derrota del Elche ante el Athletic Club de Bilbao

El Athletic Club se impuso por 2-1 al Elche CF en San Mamés, pero lo que más llamó la atención tras el pitido final no fue el resultado, sino la controversia entre los técnicos Eder Sarabia y Ernesto Valverde.

El duelo estuvo marcado por una decisión arbitral polémica en los minutos finales. En el minuto 87, tras revisión en el VAR, el colegiado señaló penalti por una acción de Pedro Bigas sobre Aymeric Laporte, que fue transformado por Gorka Guruzeta para dar la victoria a los rojiblancos.

Al término del encuentro, Eder Sarabia, entrenador del Elche, mostró su malestar por la decisión y protagonizó un encontronazo con Ernesto Valverde, técnico del Athletic, durante el habitual saludo final. Las imágenes captadas por DAZN reflejaron un gesto tenso entre ambos, con Sarabia encarando a Valverde en lo que algunos describieron como una protesta enérgica por la jugada decisiva.

Pese a lo que podía parecer, ambos entrenadores restaron importancia a la escena en la posterior rueda de prensa y declaraciones. Sarabia señaló que se trató simplemente de “cosas del partido” y expresó su respeto hacia Valverde, incluso destacando que lo admira como técnico.

Valverde, por su parte, minimizó el cruce, explicando que cada entrenador ve las jugadas desde su propio prisma y que en el campo “hay mucha tensión porque nos jugamos mucho”.

Realidades paralelas

Además de la polémica arbitral y el intercambio de opiniones entre banquillos, el Athletic logró su tercera victoria consecutiva en liga, reforzando su posición en la clasificación y sumando impulso de cara a los retos venideros. Mientras, el Elche se complica la vida después de cosechar su octavo partido sin ganar.