El Espanyol 'amenaza' a una estrella del Elche CF

Tras una temporada de grandes actuaciones en el Elche CF, Áleix Febas está en la agenda del RCD Espanyol, que ya ha mantenido contactos con su entorno pensando en incorporarlo a coste cero el próximo verano. Para la afición ilicitana, la posible partida de Febas supone perder al futbolista que más ha marcado el ritmo del centro del campo esta campaña. Líder de la medular y uno de los que más minutos ha sumado en un equipo que ha peleado de tú a tú con rivales de mayor presupuesto, Febas es también el jugador que más faltas recibe en toda LaLiga, reflejo de cómo lo buscan continuamente para frenar el juego del Elche.

Su presencia ha sido constante —participando en prácticamente todos los encuentros ligueros— y su importancia se ha visto en actuaciones destacadas, como el gol que anotó frente al Real Madrid en un empate que llamó la atención nacional e incluso le valió el reconocimiento en el equipo de la semana de EA Sports FC.

Ganga en el mercado

El hecho de que el Espanyol vea en Febas una opción de mercado sin coste no es aislado: otros clubes han tanteado su situación contractual y existe interés real en su perfil de mediocampista solvente y experimentado. Pero para Elche y su hinchada, perder a uno de los pilares del proyecto de Eder Sarabia sería un duro golpe justo cuando el equipo busca consolidarse en Primera División y mantener la progresión de los últimos meses. La negociación, si bien aún no está cerrada, ha encendido las alarmas en Martínez Valero con la sombra de una salida que sería difícil de compensar a nivel deportivo y emocional para el club y su afición.

Aleix Febas of Elche CF competes for the ball with Oriol Rey of Levante UD during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and Levante UD at Estadio Manuel Martinez Valero on August 29, 2025 in Elche, Alicante, Spain.

Jugador clave

Además del interés externo que ha despertado su situación contractual, la importancia de Aleix Febas para el Elche CF queda patente en sus números de esta temporada. El mediocampista ha sido prácticamente intocable para Eder Sarabia, siendo titular en los 22 encuentros de LaLiga que ha disputado hasta ahora y acumulando cerca de 1.970 minutos en el campo, lo que demuestra la confianza absoluta del cuerpo técnico en su capacidad para liderar el centro del campo. Ha contribuido de forma directa con 2 goles y 1 asistencia, y su presencia ha sido constante tanto en la creación como en el equilibrio del equipo.

Metrónomo en la medular

Los datos estadísticos también reflejan cómo Febas ha sido fundamental para sostener al Elche en el plano competitivo. Además, sus índices muestran una precisión de pase por encima del 90 %, acompañado de más de 1.100 pases logrados, lo que subraya su rol no solo como conductor sino también como criterio de estabilidad en la circulación de balón.

Estos números ayudan a entender por qué su posible salida sería un golpe para el Elche: no solo es uno de los que más minutos suma, sino que también destaca en las facetas defensivas y ofensivas, combinando recuperaciones de balón y apoyo en el avance con acciones directas hacia la portería rival. En un equipo donde cada punto es crucial para la permanencia, Febas ha sido un pilar casi indiscutible en la estrategia franjiverde.