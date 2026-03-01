El acta arbitral refleja el comentario racista de Rafa Mir a El Hilali

El encuentro entre el Elche CF y el RCD Espanyol en LaLiga EA Sports vivió este domingo uno de los momentos más tensos de la jornada. El partido tuvo que detenerse en el minuto 80 tras activarse el protocolo antirracismo, después de que Omar El Hilali denunciara ante el colegiado un presunto comentario racista por parte de Rafa Mir.

La acción se produjo tras un encontronazo en una jugada disputada en el minuto 78. Según recoge el acta arbitral de Iosu Galech, el jugador del Espanyol, de origen marroquí, se dirigió al árbitro para comunicarle que el delantero del Elche se habría referido a él con la expresión: “¡Viniste en patera!”. Un comentario que, de confirmarse, supondría una grave infracción del reglamento disciplinario.

Tras recibir la advertencia, Galech Apezteguía realizó el gesto oficial de cruzar los brazos, señal inequívoca de activación del protocolo antirracismo establecido por LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol. Posteriormente, el colegiado se acercó a la banda para informar a los delegados de campo, mientras el encuentro permanecía detenido durante varios minutos en un clima de evidente tensión.

El estadio quedó en silencio. Los jugadores de ambos equipos se reunieron en el centro del campo mientras se evaluaba la situación. Finalmente, el partido se reanudó tras cumplirse el primer nivel del protocolo, que contempla advertencia pública y comunicación a los responsables del estadio.

El acta arbitral, publicada aproximadamente 45 minutos después del final del encuentro, aportó más detalles. En el documento oficial, el colegiado reflejó que el jugador número 23 del Espanyol le trasladó la acusación en el minuto 78. No obstante, el propio árbitro especificó que ninguno de los miembros del equipo arbitral pudo escuchar las palabras denunciadas en el terreno de juego.

Ese matiz será clave en el desarrollo posterior del caso. Al no existir constatación directa por parte del colectivo arbitral, el procedimiento disciplinario dependerá de posibles pruebas adicionales, testimonios o imágenes que puedan esclarecer lo sucedido.

Ni el Elche ni el Espanyol realizaron declaraciones contundentes en caliente tras el encuentro, aunque se espera que ambos clubes se pronuncien en las próximas horas. El asunto podría trasladarse ahora al Comité de Competición, que analizará el acta y determinará si procede abrir expediente.

El protocolo antirracismo en LaLiga se estructura en tres fases: advertencia, suspensión temporal y suspensión definitiva del partido. En este caso, se activó el primer nivel, una medida preventiva que busca enviar un mensaje claro contra cualquier manifestación discriminatoria en el fútbol profesional.

La situación vuelve a colocar el foco en la lucha contra el racismo en los estadios españoles, un problema que ha generado múltiples debates en las últimas temporadas. La firmeza institucional es cada vez mayor, pero los incidentes aislados siguen obligando a aplicar mecanismos de control y sanción.

Lo ocurrido en el Elche – Espanyol deja ahora una investigación abierta y una pregunta pendiente de respuesta definitiva. Mientras tanto, el resultado deportivo ha quedado en un segundo plano, eclipsado por un episodio que vuelve a recordar que el fútbol debe ser un espacio libre de cualquier forma de discriminación.