Protocolo antirracismo en el Martínez Valero: se detiene el Elche CF - RCD Espanyol durante un par de minutos
En el minuto 79 el encuentro se paró después de que Omar El Hilali recibiera, presuntamente, insultos desde la grada que, en principio, apuntaban a Rafa Mir
València
El encuentro entre el Elche CF y el RCD Espanyol se detuvo durante un par de minutos después de que el árbitro activase el protocolo antirracismo, que tuvo como víctima a Omar El Hilali y donde se desconoce aún al autor del acto racista. Las cámaras enfocaron a Rafa Mir y todo apuntó a que fue el delantero franjiverde, pero, mientras el '10' negó al árbitro con gestos de negación, la megafonía del Martínez Valero avisó a los asistentes del protocolo antirracismo por el árbitro. Por lo que, presuntamente, indica que procedió desde la grada del estadio del Elche. Sin embargo, todo está pendiente de resolverse.
