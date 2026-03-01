Protocolo antirracismo en el Martínez Valero: se detiene el Elche CF - RCD Espanyol durante un par de minutos

El encuentro entre el Elche CF y el RCD Espanyol se detuvo durante un par de minutos después de que el árbitro activase el protocolo antirracismo, que tuvo como víctima a Omar El Hilali y donde se desconoce aún al autor del acto racista. Las cámaras enfocaron a Rafa Mir y todo apuntó a que fue el delantero franjiverde, pero, mientras el '10' negó al árbitro con gestos de negación, la megafonía del Martínez Valero avisó a los asistentes del protocolo antirracismo por el árbitro. Por lo que, presuntamente, indica que procedió desde la grada del estadio del Elche. Sin embargo, todo está pendiente de resolverse.