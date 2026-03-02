La versión de Rafa Mir sobre la denuncia por racismo

Rafa Mir es uno de los delanteros españoles más en forma de LaLiga. Tras llegar al Elche cedido por el Sevilla FC el pasado verano, sus inicios fueron muy llamativos, anotando tres goles en los primeros cuatro encuentros ligueros a las órdenes de Eder Sarabia. Alcanzó los seis en la primera vuelta y una lesión muscular le frenó en seco, dejándole un mes fuera de combate y lastrando al equipo, que fue incapaz de ganar sin él en el campo. Contra el Espanyol fue doblemente protagonista al anotar el gol del empate y ser el centro de atención en una trifulca con presuntos tintes racistas. En el minuto 78 del encuentro del Martínez Valero, el árbitro Iosu Galech Azpeitia activó el protocolo contra el racismo tras la petición del jugador Omar El Hilali.

Posteriormente, el colegiado reflejó en el acta que el futbolista del Espanyol acusó a Rafa Mir de haberle dicho que llegó "en patera", frase que no fue escuchada por ninguno de los miembros del equipo arbitral ni de ningún otro jugador presente en el verde. Por el momento hay prueba alguna de que el murciano dijera esas palabras, más allá del testimonio de El Hilali. Es más, la versión del goleador es bien distinta, aunque cargada de violencia: "Te voy a arrancar la cabeza". Hubo intercambio de palabras y los gestos de Mir fueron rápidos, negando la mayor con el dedo al escuchar las acusaciones. Además, tras el gol del empate, se llevó el dedo a la boca como gesto de mandar callar.

Comunicado del Elche sobre el presunto comentario racista

El club ilicitano ha condenado "de forma rotunda" cualquier manifestación de racismo, intolerancia o falta de respeto, tanto en el deporte como en la sociedad. La entidad anuncia que permanecerá atenta a los procedimientos establecidos en este tipo de situaciones, colaborando "siempre desde la responsabilidad y el respeto a los valores del deporte".

Sea como fuere, toca revisar todas las cámaras del campo para tratar de arrojar luz. Un peligroso precedente lo marcó la UEFA recientemente al sancionar a Gianluca Prestianni (Benfica) a pesar de no existir pruebas que confirmen (ni nieguen) la versión de Vinícius.