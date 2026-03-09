El Elche se queda como el único equipo del fútbol profesional que no ha ganado fuera

El Elche, tras su derrota esta jornada en el campo del Villarreal y la victoria del Eibar en su visita al Leganés, es el único equipo del fútbol profesional español -Primera y Segunda División- que aún no sabe lo que es ganar como visitante esta temporada. El conjunto ilicitano, recién ascendido a la categoría, suma esta temporada 13 partidos a domicilio sin ganar, en los que únicamente ha logrado sumar cuatro empates.

El Elche compartía esta mala dinámica como forastero hasta esta última jornada con el Eibar, pero el conjunto vasco, logró imponerse en su visita a Leganés en un encuentro de Segunda División. En Primera, Osasuna dejó al Elche sólo en esta clasificación tras vencer el pasado mes de enero, en Vallecas, al Rayo (1-3).

La mala dinámica Elche como visitante ya es una de las más largas de sus 25 temporadas en Primera y supera, por ejemplo, a la de su última experiencia en la máxima categoría, cuando a pesar de ser colista crónico del campeonato tardó 12 partidos en lograr su primer triunfo (ante el Mallorca) lejos del Martínez Valero.

Visita al Bernabéu

La próxima jornada, el Elche visita al Real Madrid Bernabéu, campo poco propicio para romper la racha y donde nunca ha ganado. El récord negativo del Elche como visitante aún está lejos, ya que hasta en tres ocasiones acabó una temporada completa en Primera sin ganar un solo partido como forastero.

Buba Sangar of Elche CF laments during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Villarreal CF and Elche CF at La Ceramica stadium on March 8, 2026, in Villarreal, Spain. AFP7 08/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Villarreal CF V Elche CF - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La última de ellas en el curso 1975-76, en el que pese a no ganar en ninguno de los 17 desplazamientos acabó logrando la permanencia.