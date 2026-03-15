Eder Sarabia afronta su momento más delicado en el Elche

Eder Sarabia, afronta su momento más comprometido desde su llegada al banquillo ilicitano tras encadenar el equipo 11 jornadas sin vencer, no haber ganado aún fuera de casa y tener la amenaza de caer a los puestos de descenso esta jornada tras la derrota ante el Real Madrid (4-1).

El encuentro perdido en el Bernabéu, más por la forma que por el fondo, ha encendido todas las alertas en la entidad ilicitana y la credibilidad del proyecto de Sarabia, incuestionable a finales del pasado año, comienza a resquebrajarse.

El conjunto ilicitano, tras un inicio prometedor, ha entrado en caída libre y solo ha sumado dos victorias en los últimos 21 partidos, lo que evidencia un desplome en su rendimiento que contrasta con la solidez mostrada durante el ascenso y el pasado curso en Segunda División.

LaLiga: Real Madrid - Elche, en imágenes. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Elche, que presumía hasta hace poco de haber competido todos los partidos y ante todos los rivales, perdió esa imagen en el Bernabéu, donde no tuvo la menor opción y encajó, por primera vez desde la llegada de Sarabia, cuatro goles en un encuentro de Liga.

El debate sobre la estética y valentía del juego del Elche toma especial relevancia en estos momentos, en los que cada punto cuenta y la exigencia por resultados inmediatos deja poco margen de error.

Pese a las críticas y dudas, cada vez más numerosas por parte del entorno, el Elche insiste en su apuesta por un fútbol de posesión, riesgo y presión alta, aunque los errores puntuales y la falta de contundencia defensiva han dejado al conjunto vulnerable, especialmente fuera de casa.

El partido de la próxima jornada ante el Real Mallorca, rival directo en la pelea por la permanencia, en el Martínez Valero se presenta como clave para el proyecto de Sarabia y como una seria prueba de fuego para la continuidad del técnico vasco.

Pese a la crisis de resultados, el vestuario sigue respaldando con vehemencia a su líder. Pesos pesados como Josan Ferrández y el portero Matías Dituro, entre otros, han declarado que el equipo comulga "a muerte" con la filosofía de su entrenador, al que señalan como responsable de haber llevado al equipo a Primera.

El balance de resultados, la cada vez más asfixiante presión clasificatoria y la cercanía de la zona de descenso colocan a Sarabia, que tiene contrato hasta 2027, en una encrucijada en las últimas diez jornadas para el final.

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Su capacidad de revertir la dinámica de forma inmediata determinará la continuidad de su proyecto y la viabilidad de su estilo de juego con un equipo de perfil en la máxima categoría.