Bragarnik habla del futuro de Sarabia a pocas semanas de medirse al Valencia CF

El Elche CF vive semanas decisivas tanto en lo deportivo como en lo institucional. En plena mala racha y con el equipo metido en zona de descenso, su propietario, Christian Bragarnik, ha salido al paso para respaldar públicamente a su entrenador, Eder Sarabia, dejando un mensaje claro a pocas semanas del duelo clave ante el Valencia CF: el proyecto no se toca. Antes, eso sí, toca recibir al Mallorca y visitar al Rayo Vallecano.

Confianza total en Sarabia pese a la crisis

En una comparecencia este miércoles, Bragarnik fue tajante al referirse al futuro del técnico vasco. Lejos de alimentar dudas, el dirigente argentino reforzó su figura incluso mirando a la próxima temporada.

“El entrenador quiere estar aquí, tiene contrato y está metido con su familia a fondo. Estamos confiados en él para largo rato”, aseguró. Una declaración que, en plena dinámica negativa, busca cortar de raíz cualquier especulación sobre un posible relevo en el banquillo.

Once jornadas sin ganar… pero sin dramatismos

El Elche atraviesa su peor momento del curso. Tras un arranque prometedor que hacía soñar con una permanencia relativamente tranquila, el equipo acumula ya once jornadas sin conocer la victoria.

Christian Bragarnik en rueda de prensa / Información

Sin embargo, Bragarnik rebajó el tono alarmista y apeló a la calma: “No es momento de buscar culpables, sino de confiar en el equipo”. El propietario comparó la situación actual con la del pasado curso, cuando el conjunto ilicitano tampoco dependía de sí mismo en el tramo final para lograr el ascenso. Un paralelismo que pretende transmitir que aún hay margen de reacción.

Una cuestión mental más que futbolística

Más allá de los resultados, el dirigente puso el foco en el aspecto psicológico como principal causa del bajón del equipo. “Es algo anímico y emocional. En esta liga los errores se pagan muy caros y tenemos menos puntos de los que merecemos”, explicó.

Bragarnik incluso apuntó a decisiones arbitrales y detalles puntuales como factores que han condicionado la clasificación del equipo, citando ejemplos como los partidos ante Sevilla, Osasuna o Real Madrid.

En una de las metáforas más llamativas de su intervención, el empresario comparó a Sarabia con un director de orquesta. “La música no está sonando como queremos, pero cuando esto pasa o se cambia al director o se confía en el trabajo”, reflexionó. Y en este caso, la decisión está tomada: confianza absoluta. Bragarnik recordó que hace apenas dos meses el Elche era un equipo admirado por su valentía y su propuesta futbolística, un argumento clave para mantener la apuesta por el técnico.

Mensaje antes de un tramo final decisivo

Con diez jornadas por disputarse, el Elche encara un calendario que marcará su futuro inmediato… y en el que aparece en el horizonte un enfrentamiento clave ante el Valencia CF. Bragarnik quiso lanzar un mensaje de optimismo contenido: “Andamos un poco perdidos, pero no estamos muertos. Al final terminan ganando los buenos”.

Federico Valverde, Fran García, y Thiago Pitarch celebran un gol contra el Elche. / EFE

El club, además, continúa avanzando en sus proyectos estructurales, como las obras del estadio y la futura Ciudad Deportiva, señales de estabilidad institucional en medio de la tormenta deportiva, comentó al margen de lo que afecta directamente a Eder Sarabia.

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Un proyecto que no se detiene

Lejos de buscar soluciones drásticas, el Elche apuesta por la continuidad. Ni los resultados ni la presión clasificatoria han hecho tambalear la confianza en Sarabia. A pocas semanas de medirse al Valencia CF, el mensaje desde el club ilicitano es claro: el proyecto sigue vivo… y creen que aún hay tiempo para cambiar la partitura.