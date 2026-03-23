El calendario del Elche CF para conseguir la salvación: rivales difíciles y partidos trampa
Los de Eder Sarabia tienen un tramo final ni asequible ni imposible: tendrán adversarios de todas las partes de la clasificación
La victoria del Elche contra el Mallorca le da alas en su camino hacia la permanencia. El conjunto de Eder Sarabia puso punto final a un 2026 sin victorias en su casillero después de un invierno duro, con sensaciones dispares y sin que le salieran las cosas a un equipo dinámico y enérgico, pero que se metió en una dinámica de resultados muy peligrosa.
Ahora la realidad es diferente, aunque tampoco lo suficientemente tranquilizadora como para pensar que ya está todo hecho: solo están un punto por encima del descenso, que, precisamente, marca el rival con el que finalizaron su mala racha de resultados.
El calendario del Elche, por ello, será determinante para conseguir sus aspiraciones de salvación, aunque tiene unas cuantas curvas. Reanudará la competición en Vallecas ante un Rayo Vallecano que está sumergido en su sueño de jugar la final de la Europa League, pero sin estar ni mucho menos salvado, para encadenar dos partidos seguir en el Martínez Valero: Valencia y Atlético de Madrid.
Rivales directos y aspirantes a Europa
A pesar de ello, supondrá dos partidos a domicilio frente a adversarios correosos como Oviedo y Celta, a la espera de saber cómo estarán sus respectivos objetivos, para tener un tramo final de cuatro partidos de alta dificultad: Alavés (local), Betis (visitante), Getafe (local) y Girona (visitante). Será, sin duda, un calendario de muchas curvas, pero donde los pupilos dirigidos por Eder Sarabia deberán dar el do de pecho si quieren quedarse en la élite.
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