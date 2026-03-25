Rafa Mir supera a Boyé, iguala a Milla y sueña con cazar a Jonathas
Se espera que el delantero murciano supere al catalán próximamente y quede como máximo goleador en Primera en solitario en la última década. En la 14-45, Jonathas anotó 14 tantos
EFE
El delantero murciano Rafa Mir anotó ante el Mallorca, la pasada jornada, su octavo tanto en el campeonato, cifra que le permite superar los registros en una temporada, con nueve partidos aún por disputarse, de Lucas Boyé e igualar los de Pere Milla, los últimos máximos goleadores del equipo ilicitano en su anterior experiencia en Primera.
El argentino, ahora en las filas del Deportivo Alavés, cerró las temporadas 2020-21 y 2022-23 como máximo realizador del equipo con siete goles en la Liga, mientras que el delantero catalán, actualmente en el Espanyol, sumó ocho en el curso 2021-22.
Jonathas, 14 goles hace más de una década
Rafa Mir, cedido por el Sevilla, dispone aún de nueve partidos para aumentar sus registros y acercarse a la marca del delantero brasileño Jonathas de Jesús, quien en su primera etapa en el Elche anotó 14 goles en el curso 2014-15.
La cifra de goles del atacante brasileño es la más alta lograda por un jugador del Elche en Primera en el presente siglo. Las cifras de Rafa Mir aún están lejos de las de otros grandes goleadores del Elche en la máxima categoría, como el argentino Finarolli, que marcó 16 tantos en el curso 1976-77, Vavá, que fue Pichichi con 19 dianas en el campeonato 1965-66, o el paraguayo José Ángel Romero, que marcó 21 en la 1960-61.
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