Unai Emery regresa a España para jugar un Elche - Aston Villa

El fútbol internacional aterriza en la Costa Cálida. El Aston Villa de Unai Emery aprovechará el parón de selecciones para regresar a España y medirse al Elche CF en un amistoso que servirá como banco de pruebas para ambos equipos en pleno tramo decisivo de la temporada. El encuentro se disputará este viernes en el Pinatar Arena de San Pedro del Pinatar, a las 11:30 horas, con un atractivo especial: el técnico guipuzcoano vuelve a territorio español con un equipo inglés en plena dinámica competitiva.

El técnico vasco ha elegido Murcia para concentrar a su plantilla durante la ventana FIFA. No es casualidad. El Aston Villa sigue vivo en Europa y pelea en la zona alta de la Premier League, por lo que el cuerpo técnico considera clave no perder ritmo. El amistoso frente al conjunto franjiverde permitirá a Emery ajustar piezas, repartir minutos y probar alternativas antes del último empujón del curso.

El duelo también tendrá nombres propios de nivel internacional. El conjunto de Birmingham aterrizará con futbolistas como el ex del Villareral CF Pau Torres, Emiliano Buendía, Harvey Elliott o Jadon Sancho, una nómina que eleva el atractivo del partido y que convierte el choque en una oportunidad de primer nivel para el Elche. El equipo de Eder Sarabia podrá medirse a un rival Champions para demostrarse capaces de lograr la salvación esta temporada.

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'Mini stage' y amistoso de nivel Champions

El Aston Villa llega, además, en un momento dulce. Los ‘villanos’ siguen inmersos en competición continental tras superar su última eliminatoria europea ante el Lille y mantienen una posición privilegiada en la Premier League, lo que obliga a Emery a gestionar cargas sin bajar la intensidad competitiva. De ahí la importancia del 'stage' en Pinatar Arena, un escenario habitual para clubes europeos durante los parones internacionales.

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Eder Sarabia, gritando desde la banda / Europa Press

Para el Elche, el amistoso aparece como un test exigente pero también como una oportunidad. El conjunto ilicitano afronta el encuentro después de reforzar su confianza tras sumar tres puntos importantes ante un rival directo en la lucha por la permanencia. El choque ante el Aston Villa permitirá al equipo de Sarabia medirse a un rival de ritmo alto, algo poco habitual fuera de la competición oficial. El Elche es un habitual del complejo durante sus pretemporadas y concentraciones, por lo que no le es un territorio desconocido, más allá de la cercanía geográfica.