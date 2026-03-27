El Elche se impone al Aston Villa de Unai Emery

El Elche Club de Fútbol remontó ante el Aston Villa, equipo de la Premier League inglesa que entrena el técnico guipuzcoano Unai Emery, y le ganó por 2-1 en el partido amistoso que se disputó en el campo principal del complejo Pinatar Arena.

La localidad murciana de San Pedro del Pinatar albergó este encuentro aprovechando la estancia de la plantilla de Birmingham en la Costa Cálida, donde ha preparado hasta este viernes el tramo final de la temporada que afrontará tanto en su Liga, en la que es el cuarto clasificado por detrás del Arsenal, el Mancheter City y el Manchester United, como en la Liga Europa, torneo continental a cuyos cuartos de final accedió tras eliminar al Lille francés.

Coincidiendo con el parón también en la Liga de Primera División, el Elche acordó este compromiso con el Villa, que acudió con Harvey Elliot, Jadon Sancho, Tammy Abraham, Ollie Watkins, el español Pau Torres y el argentino Emiliano Buendía entre sus figuras.

Pau Torres adelantó al Aston Villa

El conjunto inglés, dominador desde el arranque, se adelantó en el minuto 21 precisamente por mediación de Pau Torres al rematar éste de cabeza ante Iñaki Peña un córner botado por Douglas Luiz. El hispanoargentino Fede Redondo empató justo antes del descanso, en el 45, culminando una buena acción individual que rubricó batiendo al neerlandés Marco Bizot.

Ya en el segundo tiempo, con muchos cambios en ambos conjuntos y sin Sancho, quien se retiró con molestias todavía en el primer periodo, se mantuvo la igualdad hasta el minuto 90 cuando el hispano uruguayo Álvaro Rodríguez, con un testarazo a centro de Tete Morente, le dio el triunfo a los de Eder Sarabia ante unos 3.000 espectadores que vieron el partido in situ desde las gradas de Pinatar Arena, la mayoría de ellos británico que residen en la zona.

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Como dato a tener en cuenta cabe reseñar el debut de Brian Madjo, jugador británico nacionalizado luxemburgués que los villanos ficharon en el pasado mercado de invierno y que sustituyó a Abraham a la hora de encuentro.