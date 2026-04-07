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Affengruber alienta a la afición del Elche CF a llenar el Martínez Valero frente al Valencia CF

"Necesitamos todo el apoyo del estadio, ojalá esté lleno y tener el mismo ambiente que contra el Mallorca", suspira el central austriaco

Las palabras de Affengruber antes de enfrentarse al Valencia CF

Las palabras de Affengruber antes de enfrentarse al Valencia CF

Redacción SD

Jaume Puig

València

David Affengruber, en los canales de comunicación del club, asume el momento delicado del Elche CF y lanza un mensaje de autocrítica y ambición. El defensa insiste en la necesidad de que el equipo dé un paso adelante para revertir la situación, apelando al trabajo colectivo, la solidez defensiva y una mayor contundencia en las áreas. Pese a las dificultades, mantiene la confianza en el grupo y en la capacidad de reacción del vestuario para competir mejor y salir de la zona comprometida, subrayando que el margen de mejora pasa por ser más fiables y constantes en cada partido.

Las palabras de Affengruber

Regreso a los entrenamientos: Los primeros días fueron buenos. Hoy tuvimos un entrenamiento duro, todos eran competitivos, ha sido un buen entrenamiento y el trabajo defensivo ha sido intenso hoy. Hemos hecho un entrenamiento exigente hoy pero sí, todo el mundo lo da todo en el campo y eso es lo que necesitamos para el fin de semana. Creo que este es otro partido importante y especial para nosotros porque queremos salir de esta situación y por eso necesitamos sacar los tres puntos.

Derrota en Vallecas: Los errores forman parte de este juego. El fútbol es un juego de errores y por eso jugamos con un hombre menos pero ya no importa. Tenemos que olvidarnos de ese partido y centrarnos en el siguiente. Creo que el del Valencia será un partido duro como el del Mallorca. Necesitamos todo el apoyo del estadio, ojalá esté lleno y tener el mismo ambiente que contra el Mallorca porque creo que es de lo que se trata. De estar todos juntos y luchar todos juntos por la Primera División.

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Vuelta tras la primera internacionalidad con Austria: Hacía frío en Austria y el entrenamiento era a menos de un grado. Ahora estoy de vuelta, estoy feliz de verlos a todos. Es importante estar centrados en el trabajo diario y ahora centrados todos en lo que pase el sábado. Todo lo demás es importante ahora.

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