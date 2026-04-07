Affengruber alienta a la afición del Elche CF a llenar el Martínez Valero frente al Valencia CF

David Affengruber, en los canales de comunicación del club, asume el momento delicado del Elche CF y lanza un mensaje de autocrítica y ambición. El defensa insiste en la necesidad de que el equipo dé un paso adelante para revertir la situación, apelando al trabajo colectivo, la solidez defensiva y una mayor contundencia en las áreas. Pese a las dificultades, mantiene la confianza en el grupo y en la capacidad de reacción del vestuario para competir mejor y salir de la zona comprometida, subrayando que el margen de mejora pasa por ser más fiables y constantes en cada partido.

Las palabras de Affengruber

Regreso a los entrenamientos: Los primeros días fueron buenos. Hoy tuvimos un entrenamiento duro, todos eran competitivos, ha sido un buen entrenamiento y el trabajo defensivo ha sido intenso hoy. Hemos hecho un entrenamiento exigente hoy pero sí, todo el mundo lo da todo en el campo y eso es lo que necesitamos para el fin de semana. Creo que este es otro partido importante y especial para nosotros porque queremos salir de esta situación y por eso necesitamos sacar los tres puntos.

Derrota en Vallecas: Los errores forman parte de este juego. El fútbol es un juego de errores y por eso jugamos con un hombre menos pero ya no importa. Tenemos que olvidarnos de ese partido y centrarnos en el siguiente. Creo que el del Valencia será un partido duro como el del Mallorca. Necesitamos todo el apoyo del estadio, ojalá esté lleno y tener el mismo ambiente que contra el Mallorca porque creo que es de lo que se trata. De estar todos juntos y luchar todos juntos por la Primera División.

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Vuelta tras la primera internacionalidad con Austria: Hacía frío en Austria y el entrenamiento era a menos de un grado. Ahora estoy de vuelta, estoy feliz de verlos a todos. Es importante estar centrados en el trabajo diario y ahora centrados todos en lo que pase el sábado. Todo lo demás es importante ahora.