Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram
Las palabras de Affengruber antes de enfrentarse al Valencia CF

Las palabras de Affengruber antes de enfrentarse al Valencia CF

Redacción SD

Las palabras de Affengruber antes de enfrentarse al Valencia CF

Redacción SD

València
RRSS WhatsAppCopiar URL

David Affengruber, en los canales de comunicación del club, asume el momento delicado del Elche CF y lanza un mensaje de autocrítica y ambición. El defensa insiste en la necesidad de que el equipo dé un paso adelante para revertir la situación, apelando al trabajo colectivo, la solidez defensiva y una mayor contundencia en las áreas. Pese a las dificultades, mantiene la confianza en el grupo y en la capacidad de reacción del vestuario para competir mejor y salir de la zona comprometida, subrayando que el margen de mejora pasa por ser más fiables y constantes en cada partido. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents