Redacción SD

Las palabras de Affengruber antes de enfrentarse al Valencia CF

David Affengruber, en los canales de comunicación del club, asume el momento delicado del Elche CF y lanza un mensaje de autocrítica y ambición. El defensa insiste en la necesidad de que el equipo dé un paso adelante para revertir la situación, apelando al trabajo colectivo, la solidez defensiva y una mayor contundencia en las áreas. Pese a las dificultades, mantiene la confianza en el grupo y en la capacidad de reacción del vestuario para competir mejor y salir de la zona comprometida, subrayando que el margen de mejora pasa por ser más fiables y constantes en cada partido. Más información