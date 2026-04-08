Plaga de bajas en el Elche CF a tres días de recibir al Valencia CF

El Elche CF se juega la vida este fin de semana frente al Valencia CF en su estadio, sobre todo después de la victoria del RCD Mallorca frente al Real Madrid. De cara al partido Éder Sarabia quiere poder contar con la mayoría de sus futbolistas de cara a alinear su once más competitivo.

En el último entrenamiento no pudo contar con tres futbolistas por dolencias físicas, que de no recuperarse a tiempo se unirían a Pedro Bigas, baja segura por sanción y que es una pieza capital en el entramado defensivo del cuadro ilicitano.

Tres ausencias al inicio de la sesión

Marc Aguado, Grady Diangana y Adam Boayar no saltaron al césped de la ciudad deportiva con el resto de sus compañeros, algo que sí pudieron hacer Héctor Fort y John Chetauya, tal y como informó la agencia EFE.

Paco Cortés disputando un balón con Diangana / LALIGA

Diangana, descartado

Grady Diangana regresó lesionado de su estancia con la selección de la República Democrática del Congo y está a la espera de conocer los resultados de las pruebas médicas a las que se ha sometido, por lo que su participación en el derbi autonómico está casi descartada.

Se espera a Aguado

También lo tiene complicado Boayar, que con dolencias musculares no trabajó con los demás compañeros. Más esperanzas hay que pueda estar el indiscutible Aguado, que realizó una parte al margen aunque se incorporó en el tramo final. Sarabia quiere que esté sí o sí y si responde bien los días que quedan jugará.