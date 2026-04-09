Sarabia: "Contra el Valencia vamos a ser valientes y agresivos"

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, aseguró en la rueda de prensa previa al derbi con el Valencia del sábado 11 de abril que su equipo será "valiente, agresivo y con energía", en busca de tres puntos que alivien su situación clasificatoria. Hoy, el conjunto ilicitano se halla en zona de descenso con 29 puntos, a dos de la salvación que marcan con 31 unidades el Mallorca y el Sevilla.

"Queremos ser un equipo que meta a la afición en el partido, que conecte con ella y que transmita hambre de ganar los duelos", indicó el preparador, cuyo equipo cayó por segunda vez esta temporada a los puestos de descenso a Segunda. "Es un partido trascendental porque es el inmediato, por la importancia de lo que hay en juego y porque es un rival que puede estar en la pomada con nosotros", dijo el vasco, que confió en que el Elche afronte el partido con la "responsabilidad y el rigor" que demostró ante el Mallorca, cuando fue capaz de revertir una situación complicada "con juego y orgullo".

El técnico calificó el derbi como un duelo "bonito y con condiciones interesantes" para que el Elche dé su "mejor versión" y no descartó la opción de cambiar su planteamiento táctico en función de su análisis del Valencia.

Análisis al detalle del Valencia de Corberán

"Quiero ver qué nos pueden hacer ellos, qué nos hicieron en la primera vuelta y qué están haciendo diferente ahora. Tenemos jugadores de diferentes perfiles para jugar de diferentes maneras", explicó en alusión entre otros factores a lo que dejó el partido entre ambos en la última jornada de la primera vuelta de LaLiga.

Sarabia aseguró que el Elche "no está tan mal" como puede señalar la clasificación y lamentó que los detalles que en la primera vuelta caían del lado de su equipo ahora favorecen al rival. "Hemos sacado pocos puntos y creo que nos merecemos más, pero si no los tenemos es por un penalti aquí, una expulsión allá o un acierto del rival", lamentó el técnico, que admitió que el Elche "mantiene la claridad y el convencimiento" en su juego, pero no la "finura" que dan los resultados positivos.

Objetivo: "dejarse el alma en cada partido para seguir en Primera"

"Está siendo una segunda vuelta dura", admitió Sarabia, que insistió en cambiar esos "pequeños detalles" y sumar "orgullo, responsabilidad y hambre" para revertir la situación. "Nadie nos va a regalar nada. Está en nuestras manos. Yo quiero volver a Vallecas -último partido jugado por el equipo- el año que viene y jugar de nuevo también contra el Valencia, por lo que vamos a dejarnos el alma en cada partido", comentó el entrenador, que dijo estar convencido de una permanencia que celebrará "más que el ascenso".

Calendario asimétrico, cuatro bajas seguras y un jugador "en duda"

Sarabia deseó conectar al equipo con la buena dinámica que ha vivido como local en los dos últimos años y asumió las críticas "porque no me considero en posesión de la verdad". "Prefiero que me critiquen a mí que a los jugadores, para que ellos estén con calma", señaló el entrenador, que consideró que al calendario asimétrico de la competición se le puede "dar una vuelta". "No me parece mal, pero hay que ser cuidadoso en algunas situaciones. El Mallorca juega tres partidos seguidos en casa. Es verdad que todos jugamos contra todos y el mismo número de partidos. Si lo hubiéramos hecho nosotros mejor ahora no nos importaría", argumentó.

Noticias relacionadas

El técnico confirmó las bajas de Héctor Fort, Adam y Diangana para el derbi por lesión, además de la del sancionado Bigas, y que Marc Aguado es duda por unos problemas musculares.