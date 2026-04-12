Dituro: “El Elche debe focalizar toda su energía para vencer al Atlético de Madrid”
El portero argentino, decisivo ante el Valencia CF, lidera la ambición del Elche CF en un momento clave por la permanencia en LaLiga
El Elche CF afronta uno de los partidos más determinantes de la temporada con la moral reforzada tras su victoria en el derbi autonómico ante el Valencia CF. El conjunto franjiverde buscará prolongar su buena dinámica en casa frente al Atlético de Madrid, en un duelo clave para sus aspiraciones en LaLiga.
Un triunfo que refuerza al equipo
La victoria ante el Valencia no solo tuvo impacto en la clasificación, sino también en el aspecto anímico. El equipo necesitaba reencontrarse con el triunfo para encarar con mayor confianza el tramo final del campeonato.
El portero argentino Matías Dituro fue determinante bajo palos y valoró la importancia del resultado: “Necesitábamos anímicamente volver a ganar para lo que viene”. Además, subrayó que no siempre se gana desde el juego brillante: “A veces podemos ganar con mejor fútbol y a veces poniendo otras cosas”, en referencia al sacrificio mostrado por el equipo.
El Martínez Valero como fortaleza
El Estadio Martínez Valero se ha convertido en el principal aliado del Elche esta temporada. Ante su afición, el equipo ha logrado mostrar una versión más competitiva y sólida, lo que alimenta las esperanzas de repetir éxito ante un rival de máxima exigencia.
En este sentido, Dituro fue claro sobre el enfoque del grupo: “Sabemos que en casa somos fuertes. Ojalá aprovechemos este tiempo para preparar bien el partido”. El guardameta insistió en que toda la atención está puesta en el próximo compromiso antes de pensar en los problemas a domicilio: “Después pensaremos en lo de fuera. En algún momento se va a cortar esa racha”.
El desgaste del Atlético, una oportunidad
El Atlético de Madrid llegará al encuentro condicionado por un calendario exigente tras sus compromisos en la UEFA Champions League y la Copa del Rey. Esta acumulación de partidos podría ser un factor a tener en cuenta en el desarrollo del choque.
Por su parte, el Elche quiere aprovechar ese contexto para sumar tres puntos vitales en su lucha por la permanencia, en un partido donde la intensidad será clave.
Creer para dar el paso definitivo
El equipo ilicitano es consciente de que enlazar victorias puede marcar un antes y un después en su objetivo. Dituro destacó el impacto que tendría lograrlo: “Dos victorias seguidas ayudarían a creer y a subirse al barco a la gente que tiene dudas”.
El argentino también mostró autocrítica pese a su destacada actuación: “No fue, ni mucho menos, mi mejor partido en la salida del balón. No estuve muy preciso y lo tendré que mejorar”.
Finalmente, el guardameta dejó claro el sentir del vestuario en este tramo decisivo de la temporada: “Somos los primeros que queremos ganar, porque cuando no ganas estás golpeado y buscas el porqué”.
El Elche, que aún no ha logrado vencer a domicilio esta temporada, se aferra a su fortaleza en casa y al impulso anímico para intentar dar la sorpresa ante el Atlético y seguir soñando con la permanencia en Primera División.
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