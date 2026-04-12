Dituro: “El Elche debe focalizar toda su energía para vencer al Atlético de Madrid”

El Elche CF afronta uno de los partidos más determinantes de la temporada con la moral reforzada tras su victoria en el derbi autonómico ante el Valencia CF. El conjunto franjiverde buscará prolongar su buena dinámica en casa frente al Atlético de Madrid, en un duelo clave para sus aspiraciones en LaLiga.

Un triunfo que refuerza al equipo

La victoria ante el Valencia no solo tuvo impacto en la clasificación, sino también en el aspecto anímico. El equipo necesitaba reencontrarse con el triunfo para encarar con mayor confianza el tramo final del campeonato.

El portero argentino Matías Dituro fue determinante bajo palos y valoró la importancia del resultado: “Necesitábamos anímicamente volver a ganar para lo que viene”. Además, subrayó que no siempre se gana desde el juego brillante: “A veces podemos ganar con mejor fútbol y a veces poniendo otras cosas”, en referencia al sacrificio mostrado por el equipo.

El Martínez Valero como fortaleza

El Estadio Martínez Valero se ha convertido en el principal aliado del Elche esta temporada. Ante su afición, el equipo ha logrado mostrar una versión más competitiva y sólida, lo que alimenta las esperanzas de repetir éxito ante un rival de máxima exigencia.

Dituro, feliz, tras ver como el Elche anota un gol / ECF

En este sentido, Dituro fue claro sobre el enfoque del grupo: “Sabemos que en casa somos fuertes. Ojalá aprovechemos este tiempo para preparar bien el partido”. El guardameta insistió en que toda la atención está puesta en el próximo compromiso antes de pensar en los problemas a domicilio: “Después pensaremos en lo de fuera. En algún momento se va a cortar esa racha”.

El desgaste del Atlético, una oportunidad

El Atlético de Madrid llegará al encuentro condicionado por un calendario exigente tras sus compromisos en la UEFA Champions League y la Copa del Rey. Esta acumulación de partidos podría ser un factor a tener en cuenta en el desarrollo del choque.

BARCELONA, 08/04/2026.- El delantero del Atlético de Madrid Ademola Lookman (i) disputa un balón con el defensa del FC Barcelona Eric García (d) durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este miércoles FC Barcelona y Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou, en Barcelona. EFE/ Alberto Estévez / Alberto Estévez / EFE

Por su parte, el Elche quiere aprovechar ese contexto para sumar tres puntos vitales en su lucha por la permanencia, en un partido donde la intensidad será clave.

Creer para dar el paso definitivo

El equipo ilicitano es consciente de que enlazar victorias puede marcar un antes y un después en su objetivo. Dituro destacó el impacto que tendría lograrlo: “Dos victorias seguidas ayudarían a creer y a subirse al barco a la gente que tiene dudas”.

Largie Ramazani of Valencia CF competes for the ball with Leo Petrot of Elche CF during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and Valencia CF at Estadio Manuel Martinez Valero on April 11, 2026 in Elche, Alicante, Spain. AFP7 11/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Francisco Macia / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Elche CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El argentino también mostró autocrítica pese a su destacada actuación: “No fue, ni mucho menos, mi mejor partido en la salida del balón. No estuve muy preciso y lo tendré que mejorar”.

Finalmente, el guardameta dejó claro el sentir del vestuario en este tramo decisivo de la temporada: “Somos los primeros que queremos ganar, porque cuando no ganas estás golpeado y buscas el porqué”.

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El Elche, que aún no ha logrado vencer a domicilio esta temporada, se aferra a su fortaleza en casa y al impulso anímico para intentar dar la sorpresa ante el Atlético y seguir soñando con la permanencia en Primera División.