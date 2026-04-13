La Fiorentina se lanza a por Febas

El paso de las semanas acerca el final del contrato de Aleix Febas con el Elche CF, fijado para el 30 de junio, sin que por ahora se hayan producido avances relevantes en su renovación. El centrocampista catalán, que brilló especialmente en el derbi frente al Valencia CF, tiene libertad desde el 1 de enero para negociar e incluso firmar con cualquier club de cara a la próxima temporada. Interés no le falta.

Entre los equipos que siguen de cerca su situación destaca la ACF Fiorentina, según avanza 'Información'. El diario alicantino señala que en las últimas semanas la entidad de Florencia ha intensificado su apuesta por el jugador. El club de la serie A contempla la incorporación de Febas para el próximo curso, en el que aspira a mantenerse en la Serie A.

La entidad 'viola' cuenta con mayor potencial económico que el Elche, aunque su proyecto deportivo atraviesa por un duro momento, decimoséptima en la tabla del Calcio italiano y con la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Conference League muy cuesta arriba tras perder en la ida con el Crystal Palace por tres goles a cero. Eso sí, después de su refundación en 2002, consecuencia de problemas financieros, el club ha logrado reconstruirse.

En los últimos años, la Fiorentina se ha consolidado como habitual en competiciones europeas, especialmente en la citada Conference League, donde fue subcampeona en 2023 y 2024.

El Milan y Affengruber

El interés del club italiano se evidenció el pasado sábado, cuando un miembro de su dirección deportiva acudió al estadio Manuel Martínez Valero para presenciar el encuentro entre Elche y Valencia. Una cita, en la que en clave ilicitana, hubo también técnicos del AC Milan siguiendo al defensa David Affengruber, que termina contrato en 2027.

Los enviados de los clubes de la Serie A vieron de primera mano la gran actuación d elos dos jugadores. Los dos aportaron mucho en el triunfo local. El central neutralizando a los delanteros del Valencia; y el medio, generando buena parte del juego de ataque, entre este, la precisa asistencia para el gol de Lucas Cepeda tras una gran conducción.

Febas se ha consolidado como uno de los mejores centrocampistas de Primera, pese al irregular momento colectivo del equipo de Eder Sarabia. Las negociaciones para ampliar su contrato siguen sin acuerdo, debido a la distancia entre las pretensiones del jugador y la oferta del club ilicitano, lo que abre la puerta a posibles salidas como la Fiorentina.

Opciones más cerca de casa para Febas

En lo que va de campaña, Febas ha disputado 30 partidos en LaLiga, anotando dos goles. Además, es el jugador que más faltas recibe en la competición y una pieza clave para Sarabia desde su llegada. Bajo la dirección del técnico vasco, ha experimentado una clara progresión desde su incorporación en 2023.

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El defensa suizo del Valencia Eray Cömert / EFE

A sus 30 años, el futbolista busca asegurar un último gran contrato en su carrera. Aunque su prioridad ha sido continuar en el Elche, no está dispuesto a aceptar cualquier condición. Además del interés de la Fiorentina, otros clubes siguen su situación, tanto en España —con el RCD Espanyol bien posicionado— como en el extranjero. Otro de los jugadores de la competición española en el radar de la entidad florentina es el central del Valencia Eray Cömert, quien también acaba su vínculo el próximo 30 de junio.