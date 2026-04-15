Más bajas para el Elche CF antes de enfrentarse al Atlético de Madrid

El Elche continúa preparado su próximo compromiso de Liga ante el Atlético de Madrid en una sesión influenciada por las ausencias de Marc Aguado, Yago de Santiago y Adam Boayar, todos ellos por problemas físicos, y la presencia del congoleño Grady Diangana trabajando apartado del grupo . Marc Aguado, Santiago y Adam ya se perdieron el último partido ante el Valencia por problemas físicos, aunque su participación ante el Atlético de Madrid aún no está descartada y podrían llegar a estar contra el conjunto del Cholo Simeone. Diangana, baja en los dos últimos partidos tras sufrir una lesión muscular durante la última ventana FIFA, se ha ejercitado al margen del equipo, por lo que su presencia en el próximo compromiso también es dudosa.

Las buenas noticias

La nota positiva es la presencia en el entrenamiento, seguido por mil aficionados en las gradas del Martínez Valero, del lateral Héctor Fort, que podría ser una de las grandes novedades para Sarabia en el próximo encuentro. Fort, cedido por el FC Barcelona, se lesionó en la última jornada del pasado año, concretamente frente al Rayo Vallecano, y fue intervenido del hombro días después.

Héctor Fort se lesionó el 21 de diciembre en el partido contra el Rayo Vallecano en Elx / SD

El capitán al habla

También ha hablado ante los medios el central del Elche Pedro Bigas, que aseguró que cuantos más equipos haya implicados en la pelea por evitar el descenso, más opciones tendrá el conjunto ilicitano de lograr la permanencia. El mallorquín, en declaraciones a los medios, ha admitido que tuvo una sensación "rara" la pasada jornada tras ganar al Valencia y no salir de la zona de descenso, si bien señaló que también es positivo "meter a más equipos en la pelea".

Los jugadores del Elche celebran el gol contra el Valencia, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports, este sábado en el estadio Martínez Valero en Elche.-EFE/ Pablo Miranzo. (Elche) (Valencia) / Pablo Miranzo / EFE

El defensa no quiso cuantificar el número de puntos necesario para alcanzar la salvación, pero se mostró convencido de que el Elche la logrará y confió en que sea "antes de la última jornada". "Al final, todos los equipos le ven las orejas al lobo. La Liga no está siendo muy común y todos los que están abajo puntúan. Será un final de competición bonito y esperemos que el Elche esté fuera", declaró.

Bigas destacó la importancia de ganar los duelos directos que tiene pendientes el equipo ilicitano ante rivales como el Alavés y el Oviedo y añadió que el puntaje particular con cada uno puede ser "importantísimo" en un final de competición ajustado. En cuanto al próximo partido ante el Atlético de Madrid, el central remarcó que su rival acumulará "muchos partidos en poco tiempo", en alusión a su reciente eliminatoria de Champions League y a la final de la Copa del Rey del sábado, si bien insistió en que el Elche debe centrarse en lo que puede controlar.

"Es un rival fuerte y duro, pero cuanto más cansado esté, mejor para nosotros. No sé si reservarán jugadores, pero tienen muchos partidos y se tiene que notar. Si hacemos bien las cosas podemos ganar los tres puntos", afirmó. "El equipo tiene confianza en lo que hace y sabe que puede competir ante cualquier rival. Jugar en el Martínez Valero no es fácil y no sería la primera vez que les ganamos", concluyó el capitán del Elche.