Media LaLiga quiere fichar gratis a Aleix Febas

Logre la permanencia o no, el Elchedeberá afrontar una revolución este próximo verano, ya que muchos de sus jugadores terminan vinculación el 30 de junio. Algunos porque llegaron cedidos por una campaña, mientras que otros simplemente porque no han renovado su contrato. Uno de ellos es Aleix Febas, uno de esos futbolistas que reciben menos focos de los que merece, pero que ha llamado la atención de muchos clubes.

Salido de la cantera del Real Madrid como uno de los talentos emergentes más prometedores, fue destacando mediante cesiones en Zaragoza y Albacete, antes de recalar en el Mallorca. Luego pasó temporada y media en el Málaga antes de ser reclutado por el Elche, donde ha vuelto a convertirse en un pilar para el equipo. Febas controla el ritmo del partido a su antojo, anotando y asistiendo de vez en cuando, a la par que es uno de los encargados en realizar faltas tácticas en la medular cuando el juego lo requiere. La veteranía y saber estar es un grado y a sus 30 años es algo muy valorado por clubes, directores deportivos y entrenadores.

Indiscutible en los planes de Eder Sarabia, ha sido titular en todos los encuentros disputados, menos en la derrota ante el FC Barcelona que se perdió por sanción. Ahora, su futuro está en el aire, por lo menos para el aficionado del Elche. El equipo se encuentra dos puntos por encima del descenso y habrá que esperar hasta las últimas jornadas (quizá a la última) para saber en qué división juega el curso que viene. Quizá por eso el jugador guarda silencio. ¿Tiene acuerdo con otro equipo o emplaza a los interesados a final de temporada?, ¿mantiene viva la opción de seguir en el Martínez Valero? El caso es que son muchos los equipos de LaLiga (y alguno del extranjero) los que le siguen muy de cerca.

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El jugador del Elche Aleix Febas y el jugador del Valencia José Gayà, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports, en el estadio Martínez Valero en Elche / EFE

España y México, opciones más fiables

El Celta de Vigo es uno de ellos, pero también el Espanyol e incluso Osasuna. No es descartable que otros como Girona o Sevilla intenten acometer su incorporación dada la calidad del jugador y las necesidades existentes en su plantilla. Ahora bien, semanas atrás fue el periodista Ángel García quien colocó a Tigres tras los pasos del centrocampista catalán. Lo atractivo de la liga mexicana dista mucho de la española, pero el sueldo que le ponen sobre la mesa mejoraría al de los mencionados equipos. Sea como fuere, el jugador guarda silencio.