El Elche da un paso de gigante hacia la salvación

El Elche dio un paso de enorme valor hacia la permanencia al imponerse por 1-2 al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, en un duelo directo por la supervivencia que quedó muy condicionado por el fulgurante arranque del conjunto de Éder Sarabia, capaz de golpear dos veces en el primer cuarto de hora y de dejar al equipo asturiano contra las cuerdas.

El conjunto ilicitano, lastrado durante toda la temporada por su fragilidad como visitante, salió al césped con una intensidad desconocida lejos del Martínez Valero y convirtió su necesidad en agresividad competitiva. Apenas habían transcurrido seis minutos cuando Pedro Bigas sorprendió con un potentísimo zurdazo lejano que se coló por la escuadra de Aarón Escandell, un gol de enorme factura que silenció al Tartiere y dio al Elche el escenario soñado.

El tanto dejó tocado a un Oviedo que no logró recomponerse y que volvió a mostrar sus problemas estructurales en un partido decisivo. El Elche, superior en presión, ritmo y claridad, aprovechó el desconcierto local para ampliar la ventaja en el minuto 16, cuando Gonzalo Villar castigó una pérdida azul y culminó la acción con un disparo ajustado que terminó dentro tras rozar el poste. El 0-2 reflejaba con crudeza lo sucedido sobre el césped: un Elche preciso, agresivo y con colmillo frente a un Oviedo desbordado.

El primer tiempo fue casi un monólogo visitante. El equipo de Sarabia controló el juego con solvencia, redujo al mínimo la producción ofensiva asturiana y dejó un dato demoledor: el Oviedo no fue capaz de rematar entre los tres palos antes del descanso. Con esa superioridad táctica y emocional, el Elche manejó tiempos y espacios para marcharse al intermedio con una ventaja merecida y con la sensación de haber entendido mejor que nadie la trascendencia del encuentro.

Tras la reanudación, el Oviedo mejoró por pura necesidad. Almada agitó el banquillo y los locales dieron un paso adelante, empujados por su situación límite en la clasificación. Sin embargo, durante muchos minutos chocaron con la organización defensiva de un Elche más replegado, menos brillante, pero competitivo. Cuando parecía que el partido se apagaba, apareció Ilyas Chaira en el minuto 76 para devolver la incertidumbre: controló un envío largo de Escandell y definió con precisión para firmar el 1-2.

El gol abrió un tramo final de nervios, empuje local y resistencia visitante. El Oviedo buscó el empate con más corazón que claridad, mientras el Elche defendía una victoria que podía marcar su destino. Los franjiverdes supieron sufrir, cerraron espacios y resistieron incluso después de quedarse con diez en el descuento por la expulsión de Germán Valera tras una dura entrada.

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El pitido final confirmó una victoria de peso para el Elche, que enlaza otro resultado clave en su reacción y se aleja de la zona roja con 38 puntos, mientras que el Oviedo queda profundamente herido, colista y con un panorama cada vez más sombrío. En un partido de urgencias, el Elche entendió antes, golpeó mejor y resistió más; el Oviedo reaccionó demasiado tarde.