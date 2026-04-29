Bigas: "Estamos en una buena posición para conseguir el objetivo, pero no hay nada hecho"

El defensa del Elche, Pedro Bigas, aseguró este miércoles en rueda de prensa que su equipo se encuentra en una "buena posición" para lograr la permanencia en LaLiga EA Sports (Primera División), pero precisó que "aún no hay nada hecho". El jugador balear, que anotó en Oviedo en la última jornada su primer gol del curso, se mostró feliz por el buen momento del Elche, que suma tres victorias consecutivas, y afirmó que la clave de la reacción del equipo es que "nunca dudó", a pesar de la mala racha de resultados con la que arrancó la segunda vuelta.

"Hubo momentos complicados, pero siempre hemos creído en lo que estábamos haciendo. Hemos dado el máximo de nosotros, creyendo en el entrenador y su manera de jugar", señaló.

Bigas evitó concretar los puntos que serán necesarios para la permanencia y admitió que se encuentra en un buen momento tras haber prolongado su contrato un año más con el Elche. "Estoy contento de seguir aquí. Soy el primero que cuando mi cuerpo diga basta me iré a un lado, pero me queda mucho fútbol. Defender este escudo y esta camiseta es un orgullo y espero que sea por mucho tiempo", argumentó.

El mallorquín calificó la igualdad de la categoría como "bonita para el aficionado y los jugadores" y pronosticó un encuentro parejo ante el Celta de Vigo, ya que se enfrentarán dos equipos a los que les gusta "tener el balón". "Hay que cuidar los detalles y aprovechar las oportunidades", señaló el central, que reconoció que haber logrado la primera victoria como visitante en la última jornada libera de un "peso extra" al equipo.

Pedro Bigas of Elche CF competes for the ball with Ilaix Moriba of RC Celta de Vigo during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and RC Celta de Vigo at Estadio Manuel Martinez Valero on September 28, 2025 in Elche, Alicante, Spain. AFP7 28/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Francisco Macia / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Elche CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Convencido de la permanencia

Bigas se mostró convencido de la permanencia del Elche "porque este equipo nunca se rinde" y destacó la unión que ha existido entre plantilla y afición en los malos momentos del campeonato. El central asumió que el Elche ha perdido algo de vistosidad en su juego para convertirse en un equipo más sólido en las últimas jornadas.

"Lo que vale ahora son los puntos. Si hay que jugar en largo y resguardarse, también hay que hacerlo", dijo el jugador, que desveló que su gol al Oviedo, con un lanzamiento lejano al ángulo, fue provocado porque no encontró líneas de pase.

Bigas valoró el crecimiento futbolístico de su compañero David Affengruber, del que comentó que "nos da mucho y semana a semana es mejor". "Ojalá podamos disfrutarlo aquí mucho tiempo", añadió el defensa, que lanzó un mensaje a los compañeros de equipo que se están planteando su salida o no han renovado su contrato.

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"Llevo años en esto y es difícil encontrar un club como el Elche y una afición como esta. Lo tiene todo para ser un club grande. Les diría que no dudaran y que estuvieran aquí todo el tiempo posible", finalizó.