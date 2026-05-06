El Elche apela en un vídeo a los símbolos ilicitanos para empujar al equipo a la salvación

El Elche CF ha lanzado un vídeo en sus redes sociales en el que recurre a numerosos símbolos de la ciudad, como personajes históricos y oficios tradicionales, a vecinas y vecinas de la misma y a miembros actuales e históricos del club para impulsar al equipo hacia la permanencia en Primera División.

El conjunto ilicitano, que tiene dos puntos de margen sobre el descenso, se juega en las próximas cuatro jornadas sus opciones de continuar en la máxima categoría, a la que regresó el pasado mes de junio.

Un lema y mucha simbología

"Por nosotros, porque nos lo merecemos", es el hilo argumental del vídeo, en el que se recorren diferentes lugares emblemáticos de la localidad a través de profesionales de distintos sectores y de personas anónimas de todas las edades.

En la pieza, en el que también se muestran imágenes de la edad dorada del equipo en los años 60, aparece la Dama de Elche, uno de los iconos ilicitanos, así como las reinas de las fiestas y representantes de oficios podadores de palmeras, pirotécnicos, trabajadores del sector del calzado y un coro, en alusión al Misteri d'Elx, en entornos reconocibles de la localidad.

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El entrenador, Eder Sarabia, y el capitán, Pedro Bigas, son los representantes del primer equipo en esta promoción, en la que también figuran jugadores de la cantera y del equipo inclusivo del club ilicitano.