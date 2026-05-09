Elche - Alavés: Cara a cara por la permanencia

Si el tiempo no acompaña, solo un buen resultado puede alegrar a la afición franjiverde. El Elche recibe al Deportivo Alavés este sábado (14 horas) en el último duelo directo por la permanencia en casa. Después de una gran racha de resultados, en la que el equipo llegó a encadenar tres victorias, el conjunto franjiverde viene de sufrir una de las peores derrotas de la temporada.

La jornada estaba planteada como una de unión del equipo con la afición y su cantera. Sin embargo, debido a las condiciones climatológicas, la previa organizada ha sido aplazada al encuentro contra el Getafe.

Junto al encuentro contra el Alavés, al Elche solo le queda enfrentar al Girona de entre los equipos en la lucha por la salvación. La relevancia de ser un duelo directo obliga a los de Sarabia a rascar unos tres puntos vitales para lograr la permanencia.

En busca de la igualdad histórica

A lo largo de la historia de ambos clubes, Elche y Alavés se han enfrentado 32 veces. Los vitorianos se han llevado el gato al agua en 13 de ellas, una vez más que el conjunto franjiverde. No obstante, el equipo ilicitano ha superado la meta babazorra en 36 ocasiones por las 33 del rival.

La última risa, hasta el momento, cayó también del lado vasco. En el partido de la primera vuelta, correspondiente a la jornada ocho, el Alavés se impuso por 3-1 en Mendizorroza, arrebatando el invicto de los franjiverdes. Tras un inicio tranquilo, los últimos quince minutos fueron explosivos. En el minuto 74, Nahuel Tenaglia remataba un balón directo al brazo de Álvaro Núñez provocando un penalti que Carlos Vicente convirtió. Para ahondar en la herida, David Affengruber veía la primera roja de su carrera cuatro minutos después. Pese a que André Silva recortó el marcador en el 93, Lucas Boyé cerró el resultado en el 95.

Para encontrar una victoria franjiverde contra el Alavés hay que remontarse al 2022. La jornada 23 de primera división vio a los babazorros adelantarse en el Martínez Valero por medio de Joselu. La segunda parte vio otra cara de los jugadores de, por entonces, Francisco. Pere Milla firmó el doblete para devolver el resultado en favor del Elche. Para cerrarlo, Fidel Chaves marcó un tercero, imitando el mismo 3-1 que la última victoria del Alavés.

Dos temporadas en juego

Pese a que solo quedan cuatro partidos, la extrema igualdad en la pelea por la salvación hace que cada jornada tenga un duelo directo en la zona baja. En el caso de la 35, el Elche-Alavés es uno de ellos.

Tras una buena racha de resultados, el Elche recibió un 3-1 lejos de casa que frenó sus ilusiones. Los paralelismos con la ida frente a los vitorianos se cuentan solos. Aun así, el Martínez Valero ha celebrado sus partidos por victorias en los tres últimos partidos.

Eder Sarabia no podrá contar con Yago de Santiago, que se perderá lo que resta de temporada, Rafa Mir ni Adam Boayar, ambos con problemas musculares. Quienes si estarán son Germán Valera, de vuelta tras cumplir una sanción, Fede Redondo y Buba Sangare, recuperados de sus inconvenientes físicos.

El Deportivo Alavés es decimoctavo, en descenso, con 36 puntos. El equipo ahora dirigido por Quique Sánchez Flores lleva mes y medio sin ganar como visitante. Con el madrileño al mando, los vitorianos solo han conseguido ganar dos partidos, lo que les ha hecho caer hasta las posiciones de descenso.

Pese a la dificultad para ganar partidos, el Alavés se caracteriza por vivir jornadas con goles, en ambos lados. Los de Sánchez Flores llevan ocho encuentros consecutivos marcando. El gran goleador de los vitorianos es Toni Martínez. El murciano lleva seis tantos en sus últimos seis encuentros. Por otro lado, también llevan sin dejar la portería a cero desde el seis de diciembre.

Quique Sánchez Flores no podrá contar con Lucas Boyé, un viejo conocido en tierras franjiverdes. El argentino arrastra unos problemas en los isquios que, pese a haberle permitido entrenar, le imposibilitan estar en el Martínez Valero. Tampoco podrá alinear a Carles Aleñà, quien vio su quinta amarilla en el pasado encuentro contra el Athletic Club.

Alineaciones probables:

Elche: Matías Dituro; David Affengruber, Víctor Chust, Léo Petrot; Tete Morente, Marc Aguado, Aleix Febas, Gonzalo Villar, Germán Valera; Álvaro Rodríguez y André Silva.

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Alavés: Sivera; Ángel, Jonny, Tenaglia, Parada, Rebbach; Blanco, Ibáñez, Guridi; Toni Martínez e Ibrahim.