Eder Sarabia se pierde la temporada por sanción

El Elche CF afrontará el tramo más decisivo del campeonato sin su principal líder en el banquillo. Eder Sarabia ha sido sancionado con cuatro partidos por el Comité de Disciplina de la RFEF tras los insultos dirigidos al equipo arbitral al término del encuentro ante el Real Betis. El castigo supone que el técnico vasco no volverá a sentarse en el banquillo franjiverde hasta la próxima temporada.

La sanción llega en el peor momento posible para el conjunto ilicitano, que se juega la permanencia en las dos últimas jornadas de LaLiga. Sarabia no podrá dirigir al equipo frente al Getafe CF en el Martínez Valero ni en la visita al Girona FC en Montilivi. Además, al tratarse de una suspensión de cuatro encuentros, tampoco estará en los dos primeros partidos del próximo curso.

Un acta demoledora y un recurso que no prospeta

Isidro Díaz de Mera, colegiado del encuentro, no se dejó nada. El árbitro reflejó en el acta que, una vez concluido el partido y en el túnel de vestuarios, Sarabia se dirigió al equipo arbitral “a viva voz” con las siguientes palabras: “Sois unos sinvergüenzas, hijos de puta”. El propio árbitro añadió que, minutos después, el entrenador acudió al vestuario arbitral para disculparse por lo ocurrido.

Isidro Díaz de Mera, durante un partido / EFE

El club ilicitano presentó alegaciones argumentando que no existían imágenes que acreditaran las expresiones recogidas en el acta y que Sarabia no llegó a coincidir físicamente con los árbitros en el túnel de vestuarios. Sin embargo, el Comité de Disciplina rechazó el recurso al considerar que no se aportaron pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral.

La resolución es tajante: no aprecia “error material manifiesto alguno” y confirma íntegramente la expulsión. El organismo entiende que las palabras del técnico constituyen una infracción del artículo 99 del Código Disciplinario de la RFEF, castigada con cuatro partidos de suspensión y la correspondiente multa económica.

No es su primera sanción de la temporada... ni la segunda

La ausencia de Sarabia supone un contratiempo mayúsculo para el Elche en el momento más delicado del curso. El entrenador bilbaíno, que tiene contrato en vigor por una temporada más, había logrado mantener vivo al equipo en la pelea por la salvación y ahora deberá seguir las dos 'finales' desde la grada. Y veremos si, en caso de seguir en el Elche, también el inicio del próximo curso.

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No es la primera vez que el técnico se ve obligado a dirigir a distancia esta campaña. Ya había cumplido tres encuentros de sanción: dos tras su expulsión ante CA Osasuna y uno más por acumulación de tarjetas frente al RCD Espanyol. Con todo esto, bate un récord al sumar siete partidos de castigo entre unas cosas y otras.