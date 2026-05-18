Las dos 'carambolas' que salvarían al Elche CF perdiendo en Girona
El conjunto ilicitano ganó en Getafe y con puntuar en Montilivi lo tendría hecho, pero perdiendo hay dos escenarios que le brindarían también la permanencia y en ambas el Levante tendría que perder
El Elche CF se juega la vida en Montilivi el próximo fin de semana. El equipo de Eder Sarabia, después de vencer al Getafe CF, está a un solo punto de certificar la permanencia matemática, peor tendrá que enfrentarse a su inmediato perseguidor en la tabla, el Girona FC. El empate o la victoria son dos resultados que le salvan de forma directa... Pero perdiendo habría opciones de permanencia con dos escenarios concretos.
El primero de ellos es el que se quedaría en caso de que haya una derrota del Levante UD en el Benito Villamarín, que Osasuna puntúe y que el Mallorca no gane. Y esto se debe a que es el escenario en el que los 42 puntos sería la cifra compartida con el conjunto granota, con el que tiene ganado el golaveraje particular y condenaría a los granotas a Segunda División.
Podría condenar a Osasuna
La otra posibilidad es la que sucedería en caso de que los que pierdan sean Levante UD, Osasuna y gane el Mallorca. Y ese escenario le salvaría porque generaría un cuádruple empate a 42 puntos con granotas, navarros y baleares, en el que el Elche CF se salvaría de la quema y mandaría a mallorquinistas y rojillos a la Liga Hypermotion.
Para salvarse perdiendo, en todo caso, el cuadro franjiverde necesita que la situación de empate a 42 puntos incluya al Levante UD en la terna, por lo que si el cuadro valenciano empata o gana, el Elche tendrá que hacer sus deberes y sacar al menos un punto en Montilivi.
Hay un escenario de empate con el Levante, no obstante, que sí descendería al Elche CF y es uno en el que el Mallorca no forme parte de la igualada a 42, ya que si el empate es triple y une a Osasuna, Levante y Elche los castigados serían los ilicitanos, que seguro que querrán sumar en Girona y dejar de mirar a otros estadios.
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