El Elche iguala su mejor puntuación histórica en Primera División

El Elche CF, que esta pasada jornada venció al Getafe (1-0), ha alcanzado los 42 puntos, una cifra con la que iguala, con un partido aún por disputarse, la mejor puntuación de su historia en las 24 temporadas en las que ha competido en Primera División.

Curiosamente, este registro histórico puede no ser suficiente para lograr la permanencia esta temporada, ya que, en función de los resultados de sus rivales directos, el conjunto ilicitano probablemente necesitará puntuar en su visita al Girona para evitar el descenso.

Elche-Getafe. / Pablo Miranzo / EFE

La anterior y única ocasión en la que el Elche alcanzó los 42 puntos fue en la temporada 2021-22, con Francisco Rodríguez en su banquillo, en la que logró esa cifra en la última jornada del campeonato gracias, de nuevo, a una victoria ante el Getafe (3-1). Antes del actual registro y del alcanzado en la campaña 2021-22, la mejor marca del Elche en Primera División eran los 41 puntos logrados en el curso 2014-15, en el que el equipo ilicitano, entrenado entonces por Fran Escribá, cerró la competición en decimotercera posición.

Noticias relacionadas

En la época dorada del club, durante la década de los 60, el Elche firmó campañas con más victorias, aunque con menor puntuación, ya que la competición contaba con menos equipos y los triunfos otorgaban dos puntos en lugar de tres, como sucede actualmente.