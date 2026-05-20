El Elche prepara la visita al Girona con las únicas ausencias de Yago de Santiago y Adam
EFE
El Elche CF se ha ejercitado este miércoles en el estadio Martínez Valero para preparar la visita al Girona, en un encuentro en el que se jugará la permanencia, con las únicas ausencias del extremo Yago de Santiago y del delantero Adam Boayar.
Yago de Santiago continúa fuera del equipo tras ser operado hace unas semanas de la rodilla, por lo que no regresará hasta la pretemporada, mientras que Adam ha recaído de la lesión muscular que sufrió el pasado mes.
La sesión de entrenamiento ha sido seguida desde la grada por el propietario del club, el argentino Christian Bragarnik, así como por el director general, Pedro Schinocca.
Vuelve Rafa Mir
La buena noticia para el Elche es la recuperación del delantero Rafa Mir de los problemas en los isquiotibiales que le han mantenido fuera del equipo durante las últimas jornadas. El entrenador del Elche, Eder Sarabia, también podrá contar para este decisivo partido con el centrocampista Aleix Febas, baja la pasada jornada ante el Getafe por acumulación de amonestaciones.
El técnico vasco no podrá sentarse en el banquillo en Montilivi, ya que cumplirá el segundo de los cuatro partidos de sanción tras su expulsión ante el Real Betis.
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