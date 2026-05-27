Terremoto en el Elche CF: ¡Adiós a Eder Sarabia y Aleix Febas! El jugador se despide entre lágrimas

Eder Sarabia ha puesto fin a su etapa en el Elche CF tras dos temporadas marcadas por el éxito deportivo. El técnico vasco confirmó su salida en una comparecencia urgente convocada por el club ilicitano, poniendo así fin a los rumores que habían cobrado fuerza durante las últimas horas.

A pesar de tener contrato en vigor hasta junio de 2027, Sarabia ha decidido cerrar su ciclo al frente del banquillo franjiverde después de lograr el ascenso a Primera División y asegurar posteriormente la permanencia del equipo en la máxima categoría del fútbol español.

Tan solo cuatro días después de concluir la temporada, el entrenador compareció ante los medios para oficializar una decisión que, según reconoció el propio club, no estaba prevista. “Hemos comunicado nuestra decisión de no continuar. Sabemos que puede entristecer a muchas personas con las que hemos compartido dos años inolvidables”, afirmó el técnico durante su despedida.

Sarabia llegó al Elche en julio de 2024 para liderar un proyecto ambicioso que terminó dando resultados inmediatos. Bajo su dirección, el conjunto ilicitano recuperó su lugar en Primera División y logró mantenerse entre la élite. En total, el entrenador dirigió 88 encuentros oficiales, con un balance de 38 victorias, 24 empates y 26 derrotas. En la última campaña liguera, el equipo firmó unos registros de 10 triunfos, 13 empates y 15 derrotas.

Se busca sustituto

La noticia de su marcha ha provocado numerosas reacciones entre la afición, donde predominan la sorpresa, la tristeza y la incertidumbre sobre el futuro inmediato del equipo. Ahora, el Elche deberá afrontar la búsqueda de un nuevo entrenador para preparar la próxima temporada.

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Febas tampoco sigue

Aleix Febas por su parte ha anunciado entre lágrimas que no renovará con el club: ""De momento no puedo decir nada más y diciendo eso ya digo mucho. De momento solo puedo decir que quiero vivir otras experiencias que aquí no puedo cumplir. No ha sido un tema económico porque el club ha hecho un gran esfuerzo pero con 30 años no sé si tendré la oportunidad de jugar estas experiencias. Si hubiese sido por tema económico tenía ofertas de otros países. En mi vida siempre he priorizado lo deportivo y así va a seguir siendo", afirmó. El jugador está muy cerca de convertirse en el primer fichaje del Celta para la 26/27.