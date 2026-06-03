Redacción SD

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Así ha anunciado el Elche el fichaje de Buba Sangare

El Elche Club de Fútbol ha ejecutado la opción de compra acordada con la AS Roma para la incorporación en propiedad de Buba Sangare, que queda vinculado a la entidad franjiverde hasta junio de 2031. Aboubacar Sangare Traoré (Elche, 06/08/2007) continuará formando parte del proyecto deportivo del Elche CF después de una temporada en la que ha demostrado que su talento y proyección están llamados a marcar el futuro de la entidad. El joven defensa llegó al Club durante el pasado mercado invernal y, desde su incorporación, ha evidenciado unas condiciones extraordinarias que le han permitido dar pasos muy importantes en su crecimiento futbolístico.