El Elche ejerce la opción de compra de 4,5 millones por Buba Sangaré

El futuro de Buba Sangaré está decidido. El Elche CF ha comunicado a la AS Roma su intención de ejecutar la opción de compra incluida en el acuerdo de cesión alcanzado entre ambos clubes el pasado mes de enero, asegurándose así la continuidad del lateral en propiedad y cerrando cualquier posibilidad de que otros equipos pudieran entrar en la operación. Una operación que la entidad ilicitana acaba de hacer oficial este mediodía.

La cláusula expiraba este miércoles y varios clubes permanecían atentos a una posible renuncia del conjunto ilicitano. El futbolista había sido objeto de deseo del Valencia CF, que negoció con la Roma en ventanas de fichajes pasadas el precio de una opción de compra, aunque las pretensiones de los italianos nunca acabaron de convencer a los dirigentes valencianistas.

Ahora, el club franjiverde ha terminado moviendo ficha dentro del plazo previsto y garantizando la permanencia del jugador. Según ha trascendido desde Italia, el acuerdo contempla que el Elche adquiera el 80 % de los derechos económicos de Sangaré por 4,5 millones de euros, mientras que la Roma conservará una posición relevante sobre una futura venta. El club italiano mantendrá un 20 % de la plusvalía de un futuro traspaso, además de un derecho de tanteo o primera opción sobre el futbolista.

Contrato de larga duración

La operación permitirá al Elche seguir contando con uno de los futbolistas de mayor proyección de su plantilla. La intención del club es que Sangaré continúe su crecimiento en el Martínez Valero, donde ha encontrado continuidad y protagonismo desde su llegada.

La ejecución de la compra implica además una apuesta económica importante por parte de la entidad ilicitana, que blinda al jugador con un contrato de larga duración y refuerza una de las posiciones estratégicas de su proyecto deportivo. Según informa 'Alicante Plaza', el nuevo contrato del jugador iría hasta junio de 2031.

El Valencia estaba pendiente

La decisión del Elche cierra también una vía de mercado que había despertado interés en otros clubes. El Valencia había sido uno de los equipos más interesados en el futbolista en pasados mercados, ya que se trataba de una de las opciones más fiables de carrileros sub-23, lo que permitía su inscripción con ficha de filial.

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Finalmente, el conjunto franjiverde ha optado por ejecutar las condiciones pactadas en enero con la entidad romana. De este modo, Buba Sangaré seguirá jugando en el equipo de su ciudad natal. Mientras tanto, el Valencia CF tiene dos vías abiertas para reforzar la posición este verano, la del español Andrés García y la del belga Thomas Meunier.