El Elche CF anuncia a Martín Anselmi como nuevo entrenador

Después de saber que Eder Sarabia no continuaría como entrenador del Elche CF, el conjunto ilicitano se puso manos a la obra en la búsqueda de su recambio y esta mañana ha anunciado a Martín Anselmi como su próximo entrenador, volviendo a la costumbre de confiar en argentinos para el puesto.

Comunicado íntegro

Martín Anselmi será el encargado de dar continuidad al proyecto deportivo del Elche CF. El técnico argentino y la entidad franjiverde han alcanzado un acuerdo para que se convierta en el entrenador del primer equipo durante la temporada 2026/27, con una campaña adicional vinculada al cumplimiento de objetivos.

Martín Rodrigo Anselmi (Buenos Aires, 11/07/1985) se formó en los banquillos en el fútbol formativo argentino, donde inició su recorrido en la estructura técnica de varios clubes y comenzó a desarrollar una idea de juego posicional que ha definido su trayectoria. Tras una breve experiencia en Unión La Calera de Chile, dio el salto al fútbol profesional ecuatoriano de la mano de Independiente del Valle, donde dirigió un proyecto de gran rendimiento deportivo, conquistó la Copa Sudamericana 2022 y la Recopa Sudamericana ante Flamengo en Maracaná, entre otros títulos, y compitió en la Copa Libertadores, consolidando al conjunto ecuatoriano en el panorama continental. Antes ya había logrado una Sudamericana en 2019 como asistente de Miguel Ángel Ramírez.

Posteriormente, el técnico argentino asumió el reto de dirigir a Cruz Azul, uno de los clubes con mayor historia y exigencia del fútbol mexicano y con el que consiguió el récord histórico de puntos en torneos cortos al ser líder en el Apertura 2024, antes de dar el salto al fútbol europeo para ponerse al frente del FC Porto. En el conjunto portugués dirigió al equipo en competiciones de máximo nivel como la Europa League y participó en la primera edición del nuevo Mundial de Clubes, acumulando experiencia en escenarios de élite del fútbol internacional. Su última etapa hasta la fecha la ha desarrollado en Botafogo, en el fútbol brasileño, ampliando su recorrido en el ámbito sudamericano.

La incorporación de Anselmi refuerza la apuesta del Elche CF por una manera de entender el fútbol basada en el protagonismo y la ambición competitiva. El técnico argentino ha desarrollado equipos con personalidad y una propuesta ofensiva reconocible, una línea que encaja con la voluntad del Club de seguir construyendo un proyecto competitivo y atractivo para la afición franjiverde en una Primera División cada vez más exigente.

El Elche CF da la bienvenida a Martín Anselmi y le desea la mayor de las suertes en esta nueva etapa al frente del banquillo del Martínez Valero.