El Elche empezará la liga en Riazor... ¡y recibirá al Barça en la jornada 2!

El Elche volverá al lugar en el que celebró su regreso a Primera para empezar la temporada 2026-2027, en un inicio de campaña de altos vuelos. El Deportivo, en Riazor, será el primer rival franjiverde del próximo curso, al que seguirá un duelo en el Martínez Valero contra el Barcelona. Emociones fuertes para empezar la «era Anselmi», sin descanso desde el primer día.

La plantilla franjiverde, que esta mañana inicia la pretemporada con las habituales primeras sesiones médicas y físicas, podrá comentar los pormenores del calendario de Primera División que se hizo público ayer, sin sorteo. Varias fechas marcadas en rojo en el mismo, pero la primera de todas esa visita especial, a un lugar en el que la expedición del Elche, tanto futbolistas como aficionados, fueron acogidos de forma sensacional a inicios de junio de 2025, cuando la franja recuperó un puesto en la élite que, doce meses después, también han alcanzado los gallegos.

Esta visita cae en gracias dentro del franjivedismo, aunque nada será igual que entonces, ya que los tres puntos en juego serán vitales, desde el primer momento, tanto para Elche como para Deportivo, que en aquella histórica cita para la ciudad de las palmeras no se jugaba nada. Ahora vuelve a su hábitat, que no pisaba desde 2018 y en el que fue campeón no hace tanto, en la 1999-2000.

Y tras las meigas, el vigente campeón. El Elche retomará la competición oficial en el Martínez Valero contra el rival más difícil posible, todavía en el mes de agosto. Tras visitar al Dépor el fin de semana del 16, ejercerá de anfitrión del Barcelona en el del 23. Una piedra de toque durísima para comprobar si el coliseo ilicitano vuelve a ser un fortín como en la 2025-2026. Nunca se sabe si a este tipo de equipos es mejor cruzárselos a estas alturas de campeonato, especialmente en año de Mundial, pues los azulgranas no podrán realizar una preparación del inicio del curso al uso.

Lamine Yamal, Pedri y compañía serán los primeros en testar el proyecto de Anselmi en casa. Está por ver si entre la expedición azulgrana queda Héctor Fort, cedido en el Elche la campaña pasada, aunque todo apunta a que no. El que no lo hará es Iñaki Peña, ya traspasado al Panathinaikos.

Por si fuera poco esta recepción al Barça en la segunda jornada, el primer tercio de liga también deparará a los franjiverdes la visita del otro grande de nuestro país. El Real Madrid jugará en el Martínez Valero en la sexta jornada, programada para el fin de semana del 16 de septiembre. A Anselmi le preocupaba el inicio de curso, por aquello de lograr el equilibrio entre la asimilación de su método y los resultados. El calendario no se puede decir que haya sido demasiado benévolo.

Segunda vuelta

Teniendo en cuenta estas tempranas visitas de Barcelona y Real Madrid a Elche, para la segunda vuelta quedarán los partidos de los franjiverdes en el Camp Nou y el Santiago Bernabéu. Estos, concretamente, tendrán lugar en las jornadas 20 (17 de enero, la primera de la segunda parte de la competición) y 33 (21 de abril).

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El desenlace de la 2026-2027 en clave franjiverde dejará un derbi autonómico en Mestalla contra el Valencia como último duelo a domicilio, en la jornada 37, y la despedida de curso, en la última jornada, en casa contra el Racing de Santander, otro recién ascendido. Cosas del azar (o no), el conjunto dirigido por Martín Anselmi abrirá y cerrará el campeonato contra dos clubes tan históricos como novatos, ya que en la 2025-2026 militaban en la categoría de plata del fútbol español.

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