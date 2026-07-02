Bombazo en el Martínez Valero: el Elche traspasa a Álvaro Rodríguez a la Premier League
El delantero uruguayo está a un paso de firmar con el Bournemouth por 25 millones de euros fijos, más variables, y el Real Madrid recibirá la mitad al reservarse el 50% de una futura venta
La etapa de Álvaro Rodríguez en el Elche está muy cerca de llegar a su fin. El delantero uruguayo se encuentra a un paso de convertirse en nuevo jugador del Bournemouth, que ha acelerado las negociaciones para cerrar un traspaso valorado en 25 millones de euros fijos, con una cantidad adicional en variables.
La operación supondrá una importante inyección económica para el club ilicitano, aunque no ingresará la totalidad del montante. Cuando el Elche fichó al atacante procedente del Real Madrid el pasado verano, el conjunto blanco se reservó el 50% de una futura venta, por lo que recibirá 12,5 millones de euros de los 25 millones fijos pactados en la operación.
Números de crack
Álvaro Rodríguez abandona el Martínez Valero después de completar una notable temporada en Primera División. El hispano-uruguayo se consolidó como una de las referencias ofensivas del equipo franjiverde, participando de forma decisiva en la permanencia con siete goles y cinco asistencias, unas cifras que despertaron el interés de varios clubes ingleses desde el inicio del mercado.
Salvo giro de última hora, el Bournemouth será el destino del delantero, que afrontará el reto de competir en la Premier League y dar un nuevo salto en su carrera. Mientras tanto, el Elche deberá acudir al mercado para reforzar su ataque tras perder a uno de sus futbolistas más determinantes del último curso.
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