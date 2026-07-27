El delantero, ex del Villarreal CF, que está cerca de fichar por el Elche CF

El Elche CF afronta su segunda temporada consecutiva en Primera División. El cuadro ilicitano logró una meritoria permanencia en LaLiga EA Sports de la mano de Eder Sarabia. Sin embargo el entrenador anunció que dejaría el banquillo al finalizar la temporada y los franjiverdes preparan un nuevo proyecto en el que le han dado las riendas del equipo al argentino Martín Anselmi.

El conjunto franjiverde ha perdido potencia en ataque con la marcha de Rafa Mir y de Álvaro Rodríguez. Ambos delanteros, que entre los dos sumaron quince goles la temporada pasada, estaban cedidos en el conjunto franjiverde. El uruguayo ya ha puesto rumbo a la Premier League al Bournemouth, mientras que Rafa Mir continúa en el Sevilla FC, pendiente de resolver su futuro. Además también ha dejado la plantilla André da Silva, que se ha convertido en agente libre, otros diez goles del portugués que se pierden por el camino.

ELCHE (ALICANTE), 09/05/2026.- El delantero del Elche Álvaro Rodríguez (3i) remata un balón durante el partido de la jornada 35 de LaLiga que el Elche y el Alavés disputan este sábado en el estadio Martínez Valero. EFE/ Pablo Miranzo / Pablo Miranzo / EFE

Ahora los ilicitanos reconstruyen su ataque y para ello se han fijado en el delantero de uno de los equipos más potentes de Segunda División la temporada pasada, Fer Niño. El Elche CF ya ha preguntado precio al Burgos CF por el jugador, aunque ambos clubes están buscando alcanzar un acuerdo

No obstante la operación parece destinada a cerrarse tal y como informa Deporte COPE Elche, que ha asegurado que Fer Niño terminará vistiendo la camiseta del Elche en los próximos días.

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Fer Niño, ex del Villarreal CF y del RCD Mallorca, participó la temporada pasada en 39 partidos con el Burgos en los que anotó siete goles para un total de 18 en las dos campañas que lleva en El Plantío. Un incorporación necesaria para un Elche que necesita sumar cifras anotadores con las bajas que ha sufrido este verano.