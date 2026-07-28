El Elche cierra un nuevo amistoso de pretemporada contra el Toulouse
Los galos, que militan en la Ligue 1, se medirán a los franjiverdes el 8 de agosto en Pinatar Arena
EFE
El Elche disputará un nuevo partido amistoso de preparación ante el conjunto francés del Toulouse, que se disputará el próximo 8 de agosto en las instalaciones de Pinatar Arena, en San Pedro del Pinatar (Murcia), según ha confirmado este martes la entidad ilicitana.
El compromiso ante el equipo francés comenzará a las 9:30 horas y se suma al calendario de partidos amistosos con los que el equipo de Martín Anselmi preparará su debut en la competición.
El conjunto galo, que compite en la máxima categoría de su país (Ligue 1), es el cuarto rival extranjero al que se enfrentará el Elche en la pretemporada tras los encuentros ante el Kaizer Chiefs de Sudáfrica, el Johor de Malasia y el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos.
El Elche aún tiene pendiente confirmar al menos dos amistosos más, entre ellos el que debe disputar en su estadio correspondiente al Trofeo Festa d'Elx, partido que habitualmente supone la presentación oficial del equipo ante sus aficionados.
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