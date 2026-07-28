À Punt emitirá este viernes el amistoso del Elche contra el Córdoba en Oliva
El encuentro se disputará a las 10:30 horas de la mañana desde las instalaciones de Oliva Nova
Este viernes 31 de julio, a las 10:30 horas de la mañana, À Punt emitirá en directo desde Oliva el partido que disputarán el Elche y el Córdoba. Se trata de un atractivo duelo que enfrentará al conjunto ilicitano con uno de los equipos históricos de Segunda División, que este año volverá a luchar por el ascenso a la división de honor del fútbol español.
Después de tres amistosos frente a equipos internacionales, el primer encuentro del Elche contra un rival nacional podrá seguirse en la radiotelevisión pública valenciana a tan solo dos semanas del debut liguero frente al Deportivo de La Coruña.
Esta será la primera oportunidad de conocer, a través de À Punt, los argumentos principales del proyecto que lidera el técnico argentino Martín Anselmi. La narración correrá a cargo de Raül Pina, a quien acompañará en los comentarios el experto en el conjunto franjiverde, el periodista del grupo Plaza, Óscar Manteca.
Calendario de amistosos
Este partido se suma al calendario de amistosos que ha programado À Punt para este verano y que incluye el próximo sábado, 1 de agosto, la retransmisión del encuentro entre el Stoke City y el Valencia (19:30 h), así como el enfrentamiento que disputarán el próximo miércoles 5 de agosto el Villarreal y el Levante (10:00 h) en el Miniestadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.
De esta manera, À Punt continúa apoyando los acontecimientos y protagonistas de la Comunitat Valenciana más destacados del mundo del deporte durante todo el año.
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