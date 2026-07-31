Umaru despierta al Elche ante un buen Córdoba

Dos goles del canterano Umaru Konare, anotados en apenas dos minutos tras el descanso, permitieron al Elche empatar ante el Córdoba (2-2) en un amistoso disputado en Oliva (Valencia), en el que el conjunto andaluz fue superior, sobre todo durante la primera parte.

El equipo ilicitano se mantiene invicto en la pretemporada, aunque continúa mostrando signos de debilidad, especialmente en defensa.

El Córdoba dejó una gran imagen a pesar de disputar la última media hora con un portero suplente, Álvaro, como delantero, después de sufrir dos lesiones y haber hecho todos sus cambios en el descanso.

El técnico argentino del Elche, Martín Anselmi, apostó por un equipo reconocible, en el que destacaron las presencias de Affengruber y Sangaré, incorporados recientemente al trabajo del grupo tras regresar de sus compromisos internacionales, y de Fer Niño, único fichaje del club en el mercado de verano.

El Córdoba supo descifrar desde el primer momento el planteamiento del equipo ilicitano y romper con relativa facilidad su adelantada línea defensiva. Iturbe salvó al Elche con una gran parada a remate de Eder García, pero no pudo evitar, pocos minutos después, el tanto de Ghailan, que marcó con un disparo ajustado al palo.

El Elche intentó reaccionar monopolizando la posesión del balón, pero el equipo de Iván Ania penalizaba cada robo con una clara ocasión de gol.

Iturbe volvió a frenar al Córdoba tras atajar un mano a mano ante Carracedo, aunque, minutos después, en una acción casi idéntica, el delantero se desquitó y batió al portero tras romper la línea defensiva del equipo ilicitano.

El Elche no encontró respuestas ofensivas y apenas generó peligro más allá de los disparos lejanos de Cepeda.

El guion cambió de forma radical tras el descanso. El Elche, que sólo hizo tres sustituciones, aprovechó las 11 modificaciones del Córdoba para engancharse de nuevo al partido desde los primeros minutos.

El canterano Umaru, máximo anotador del Elche en la pretemporada, igualó el marcador en apenas dos minutos. Primero aprovechó un servicio de Houary al corazón del área para superar al portero del Córdoba y, apenas un minuto después, demostró su potencia para plantarse de nuevo ante el área y marcar ante la salida de Guilherme.

Video de Umaru, el goleador en Facebook.

El Elche, con un juego más directo, logró neutralizar la presión cordobesista, aunque la reacción del conjunto ilicitano se vio frenada de golpe por un parón motivado por la lesión de Jacobo Martí y la sorprendente entrada de Álvaro como delantero.

A pesar de las circunstancias adversas, con el paso de los minutos el Córdoba recuperó el control del partido y rozó de nuevo el gol por medio de Víctor.

El Elche se fue diluyendo con los cambios y el conjunto de Ania no dejó de intentarlo, aunque ya sin la amenaza ofensiva que había mostrado durante la primera parte.

Ficha técnica

2 - Elche: Iturbe; Sangaré, Chust, Affengruber; Tete Morente, Aguado, Gonzalo Villar, Cepeda, Germán Valera; Ali Houary y Fer Niño. También jugaron Barzic, Fede Redondo, Diangana, Umaru, Josan, Diaby, Padilla, Nordin y Álex Sánchez.

2 - Córdoba: Iker Álvarez, Egoitz Muñoz, Álex Martín, Rubén Alves, Álex López, Isma Ruiz, Eder García, Carracedo, Adnane Ghailan, Percan y Enol. También jugaron Guilherme, Jacobo Martí, Juan Gutiérrez, Albarrán, Tasende, Damián, Theo, Diarra Bri, Víctor, Ibai Sanz y Arévalo.

Goles: 0-1, min. 7: Ghailan. 0-2, min. 36: Carracedo. 1-2, min. 48: Umaru. 2-2, min. 49: Umaru.

Árbitro: Jorge Tárrega (Comité valenciano). Mostró tarjeta amarilla a Egoitz, por el Córdoba.

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Incidencias: Encuentro amistoso disputado a puerta cerrada en las instalaciones de Oliva Nova Sports Center.