El Elche negocia la llegada del lateral izquierdo israelí Roy Revivo

El Elche se lanza a por el carrilero zurdo Roy Revivo. El club franjiverde negocia desde hace varios días la incorporación del lateral israelí, que tiene contrato con el Maccabi Tel Aviv hasta junio de 2027, con la intención de que complete el sector zurdo del equipo junto a Germán Valera. De hecho, según ha podido saber INFORMACIÓN por fuentes cercanas al entorno del jugador, la propiedad encabezada por Christian Bragarnik ya ha enviado una oferta inicial para hacerse con los derechos del futbolista internacional con Israel.

Esta propuesta inicial, enviada el pasado miércoles, contaba con una cantidad fija ligeramente inferior a los 2 millones de euros, además de variables que podrían incrementar la suma, pero ha sido rechazada por el Tel Aviv. Estas mismas fuentes aseguran que el club israelí se planteará dejar salir a Revivo si llegan ofertas que superen los 3 millones de euros, cantidad a la que ningún club ha llegado de momento. Pese a que no se ha enviado una primera oferta hasta esta semana, el interés del Elche en el futbolista, adelantado por el periodista israelí Raz Amir y confirmado por este periódico, viene de varias semanas atrás.

Quiere ir a España

El lateral de 23 años Revivo tiene decidido que quiere salir esta ventana de fichajes del Maccabi Tel Aviv, club del que es canterano. Ganó la Copa de Israel el curso pasado, su primer título con el equipo, y quiere dar el salto a una liga puntera de Europa. Cuenta con intereses de varios países como Italia y Portugal, pero al carrilero nacido en Tel Aviv le seduce la idea de seguir su carrera en la Primera División española, donde, junto al Elche, al menos otros dos clubes han consultado por su situación.

Por motivos que se desconocen pero que podrían apuntar a una salida, el futbolista no ha entrado en la convocatoria de este jueves del Maccabi, en un partido clasificatorio para la Europa League (que han perdido 0-3 frente al CSKA Sofía). Sí jugó el pasado 30 de julio los 90 minutos, en la victoria frente al Sheriff.

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Gusta a Anselmi

Revivo es un carrilero que tiene capacidad física para recorrer la banda y que destaca especialmente en la faceta ofensiva. En la temporada 2025-2026 repartió hasta 15 asistencias en 52 partidos. Zurdo y con 1,85 metros de altura, cuenta con un valor de mercado de 4,5 millones de euros según el portal Transfermarkt y es un perfil muy del agrado del técnico argentino Martín Anselmi, quien piensa en él como carrilero zurdo y no como central en el perfil izquierdo.

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