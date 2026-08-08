El Elche pesca talento Premier: Buonanotte aterriza en el Martínez Valero

El Elche ya tiene a uno de los nombres llamados a agitar su ataque esta temporada. El conjunto franjiverde ha hecho oficial la incorporación de Facundo Buonanotte, que llega cedido por el Brighton para reforzar la parcela ofensiva del equipo de Martín Anselmi. A sus 21 años, el argentino aterriza en el Martínez Valero con la etiqueta de futbolista diferencial y con la intención de recuperar el protagonismo que le convirtió en una de las mayores promesas surgidas de Rosario Central.

El club ilicitano suma así una pieza con capacidad para actuar por dentro o partiendo desde los costados, un perfil creativo que encaja con la necesidad de añadir más recursos ofensivos a una plantilla que afronta una temporada exigente en Primera División. Zurdo, eléctrico en espacios reducidos y con facilidad para superar rivales mediante la conducción, Buonanotte representa una de las apuestas más ambiciosas del verano para la entidad franjiverde.

Un talento precoz en busca de continuidad

Pocos futbolistas de su generación irrumpieron con tanta fuerza en Argentina. Su explosión en Rosario Central llamó la atención de media Europa y terminó llevando al Brighton a apostar por su fichaje en 2023. Allí dejó destellos de su calidad, aunque sin lograr asentarse definitivamente en la exigente Premier League.

A pesar de ello, el mediapunta mantiene intacto el cartel que le acompañó desde sus primeros pasos como profesional. Internacional absoluto con Argentina y todavía con un amplio margen de crecimiento, llega a LaLiga en un momento clave de su carrera, con la oportunidad de acumular minutos y asumir responsabilidades en un contexto competitivo que puede potenciar sus virtudes.

Buonannotte durante el periodo en el que estuvo cedido en el Chelsea / Chelsea

Más imaginación para el proyecto de Anselmi

La incorporación responde a una necesidad concreta del cuerpo técnico. El Elche buscaba un futbolista capaz de generar ventajas entre líneas, acelerar las transiciones y ofrecer soluciones en el último tercio del campo. Buonanotte reúne precisamente esas características gracias a su visión de juego y su facilidad para aparecer cerca del área rival.

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El Martínez Valero recibe a un jugador que llega con ganas de reivindicarse y que, si encuentra regularidad, tiene argumentos para convertirse en una de las incorporaciones más interesantes del mercado estival.