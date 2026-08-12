Oficial: El Elche CF ya tiene a su nuevo delantero

El Elche sigue confeccionando la plantilla antes del comienzo liguero ante el Deportivo A Coruña el lunes 17 de agosto a las 21:00 horas. Hasta hora han llergado (Javi Morcillo, Fer Niño y Buonanotte) y, ahora, el delantero Abiel Osorio. Todavía el conjunto franjiverde se mueve en el mercado para incorporar a nuevo jugadores.

Esta mañana ha hablado el director general, Pedro Schinocca, ha tratado entre muchos temas. El más importante ha sido el de la delantera, ya que con la salida de Álvaro Rodríguez y la finalización de las cesiones de Rafa Mir y André Da Silva, es una posición a reforzar.

La llegada de Fer Niño ha ayudado para que el entrenador argentino, Martín Anselmi, disponga de algún referente arriba, ya que ha podido disputar dos amistosos con el equipo e ir adquiriendo nuevos conceptos. Ahora, ya tiene una nueva competencia con el argentino ex de Defensa y Justicia.

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Trayectoria de Osorio

Comenzó su andadura en Vélez Sarsfield y llégo a debutar con el primer equipo en la temporada 2021/22 anotando hasta ocho goles en 40 partidos. Allí estuvo hasta tres temporadas y en la campaña 23/24 firmó por Defensa y Justicia. En tres años ha marcado 10 goles, ya que en la última temporada solo jugó cuatro partidos.