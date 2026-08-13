Oficial: El Elche ficha a Tiziano Perrotta por cuatro millones de euros
El club franjiverde cierra una de las operaciones más llamativas del verano con la incorporación de un delantero llamado a ser una de las grandes promesas del fútbol argentino
El Elche sigue construyendo su futuro mirando hacia Sudamérica. El conjunto ilicitano ha hecho oficial el fichaje de Tiziano Perrotta, delantero argentino de 19 años procedente de Banfield, en una operación que ronda los cuatro millones de euros y que confirma la apuesta de la entidad por captar talento joven con margen de crecimiento. Eso sí, el atacante no aterrizará de inmediato en el Martínez Valero, ya que continuará esta temporada cedido en Defensa y Justicia para seguir acumulando experiencia y minutos de competición.
La operación recuerda inevitablemente a la que el club realizó meses atrás con Abiel Osorio. Christian Bragarnik vuelve a confiar en el mercado argentino para incorporar a uno de los futbolistas con mayor proyección de su generación. El objetivo es claro: permitir que el jugador complete su desarrollo en un entorno competitivo mientras avanza en la obtención del pasaporte comunitario, un paso clave para facilitar su futura llegada al fútbol español.
Un goleador precoz que ha despertado el interés de media Argentina
Aunque todavía no ha cumplido los 20 años, Perrotta ya se había convertido en una de las irrupciones más interesantes del campeonato argentino. Formado en Banfield, el atacante destacó por su facilidad para ver portería y por una madurez impropia de su edad. Zurdo, con movilidad por todo el frente ofensivo y una notable capacidad para atacar espacios, puede actuar como delantero centro, pero también partir desde posiciones más alejadas del área.
Su progresión no ha pasado desapercibida. Con apenas una veintena de partidos en el primer equipo ya había superado la decena de participaciones directas en goles y se había ganado la consideración de una de las grandes promesas surgidas de la cantera de Banfield en los últimos años. De hecho, diversos medios argentinos llevaban meses siguiendo su evolución antes de que el Elche acelerara las negociaciones para hacerse con sus derechos.
La estrategia de Bragarnik vuelve a mirar al futuro
Más allá del rendimiento inmediato, el fichaje de Perrotta encaja perfectamente en la hoja de ruta que viene desarrollando el propietario del Elche. El club busca incorporar futbolistas jóvenes con un importante potencial de crecimiento deportivo y económico, una fórmula que ya ha utilizado anteriormente con otros talentos sudamericanos. La entidad ilicitana considera al argentino una inversión estratégica de futuro más que un refuerzo a corto plazo.
Además, el acuerdo incluye una particularidad que demuestra la confianza depositada en el jugador. El Elche se ha reservado la posibilidad de recuperarlo antes de tiempo si su evolución es la esperada. El director general Pedro Schinocca reconoció recientemente que el club contempla incluso una opción para repescarlo en el mercado de invierno si las circunstancias deportivas así lo requieren. Una muestra más de la ilusión que genera un futbolista al que muchos ya señalan como una de las próximas grandes exportaciones del fútbol argentino hacia Europa.
- Albert Celades se entera del objetivo del Cádiz CF en su presentación: 'A mí no me ha dicho eso
- Valencia CF - CF Teruel: partido amistoso de pretemporada, en vivo y en directo online
- Valencia CF - CD Teruel: Hora y donde ver el partido por televisión y online
- Última hora | Arnau quiere jugar en el Valencia CF y la negociación con el Girona se calienta
- Oficial: El once del Valencia CF para el amistoso frente al Teruel
- El Celta se lanza a por uno de los extremos de la lista del Valencia CF
- El Teruel eclipsa a un Valencia CF que da síntomas muy preocupantes (0-1)
- Un equipo de Portugal quiere al delantero del Valencia CF Alberto Marí