El Elche CF hace oficial la llegada del lateral Rubén Sánchez

El Elche ha hecho oficial este martes la llegada de Rubén Sánchez, incorporación que se cerró el pasado lunes por la noche como publicó INFORMACIÓN. El club franjiverde ha alcanzado un acuerdo por los servicios del futbolista con el Espanyol. Después de un largo verano con Rubén Sánchez como objetivo prioritario, el traspaso se ha cerrado por un total cercano al medio millón de euros. Tal y como ha ido contando este periódico a lo largo de agosto, el Elche y Rubén Sánchez tenían un principio de acuerdo desde hace varias semanas. El futbolista firma por las próximas tres temporadas y una opcional, es decir, hasta junio del 2029 con opción de ampliar hasta el 2030.

El lateral catalán contaba con otras propuestas, con el PAOK griego llegando a ofertar por él, pero siempre tuvo claro que recalar en el Martínez Valero era su principal opción. De esta manera, la dirección deportiva franjiverde cierra un fichaje que lleva siguiendo de cerca desde hace varios mercados. De hecho, ya fue una opción el pasado invierno tras el adiós de Álvaro Núñez, pero se terminó firmando a Buba Sangare.

El Elche, desde el principio de verano, ha estado apurando los plazos para firmar a Rubén Sánchez, pero la postura inflexible de Monchi, director deportivo del Espanyol, ha obligado a pagar un traspaso por el lateral, quien tenía un año de contrato como perico. Eso sí, el club franjiverde, debido a su paciencia y su capacidad para llevar la negociación al límite, ha conseguido sacar al futbolista por medio millón de euros, la mitad de lo que el Espanyol pedía al inicio del mercado. Ante la aparición de otros clubes que también se interesaron en Sánchez durante las últimas horas, la propiedad franjiverde decidió apostar por él y acelerar en las negociaciones para cerrar su llegada.

COMUNICADO OFICIAL DEL ELCHE CF

El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con el RCD Espanyol para el traspaso de Rubén Sánchez. El lateral derecho se incorpora a la disciplina franjiverde para reforzar la defensa y afrontar una nueva etapa en el Martínez Valero. El futbolista firma con el Elche CF hasta junio de 2029, con opción de ampliar su vinculación por una temporada más.

Rubén Sánchez Sáez (Barcelona, 04/02/2001) se formó en las categorías inferiores del RCD Espanyol, donde fue completando su desarrollo hasta dar el salto al primer equipo. Durante su trayectoria también ha militado en calidad de cedido en el CD Mirandés y el Granada CF, experiencias que le han permitido acumular minutos y experiencia en el fútbol profesional.

El defensa catalán cuenta además con experiencia en LaLiga EA Sports, competición en la que ha disputado más de 40 encuentros. La pasada temporada participó en 22 partidos entre Liga y Copa con el conjunto perico.

Rubén Sánchez destaca por su capacidad para desenvolverse en el lateral derecho, su intensidad y su compromiso en las dos fases del juego. Su recorrido y experiencia en el fútbol profesional le permiten aportar alternativas tanto en labores defensivas como en sus incorporaciones al ataque.

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Con su llegada, el Elche CF refuerza el lateral derecho con un futbolista que conoce la máxima categoría y que afronta con ilusión su nueva etapa como franjiverde. ¡Bienvenido, Rubén!

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