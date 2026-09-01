El Elche paga cerca de tres millones de euros por el carrilero Roy Revivo

El Elche, tras cerrar el carril derecho con Rubén Sánchez, hace lo propio con el izquierdo firmando a un viejo objetivo de este mercado: el israelí Roy Revivo. El club ha llegado a un acuerdo con el Maccabi Tel Aviv para hacerse con el 80% de los derechos del lateral a cambio de unos 2,8 millones de euros, según han desvelado distintos medios de Israel. El internacional con la selección israelí firma por cuatro temporadas, hasta junio del 2030. Su llegada, pendiente de oficialidad, será competencia para Germán Valera en el carril zurdo.

El club franjiverde ya hizo un primer intento por Revivo a principios de agosto, tal y como fue contando INFORMACIÓN. Fue una primera oferta de alrededor de 2 millones de euros que el Maccabi rechazó. Desde entonces, ambas posturas se fueron distanciando y Revivo, que se había negado a jugar para forzar su salida, volvió a la dinámica del equipo. Otros clubes también consultaron por su situación, tanto varios de Europa como al menos dos en Primera División. Pero ninguno llegó a pujar por él.

Dadas las necesidades de reforzar la plantilla en las últimas horas del mercado, el Elche apuesta por él, subiendo de manera considerable la oferta hasta los 2,8 millones de euros y cerrando su llegada al Martínez Valero. La situación contractual del futbolista de 23 años, a quien solo le restaba un año de contrato, ha facilitado su salida de Israel, ya que en enero podía negociar gratis con cualquier club. El futbolista, cuyo fichaje ha sido oficializdo por el club, ya está en la ciudad.

El portal Transfermarkt valora a Revivo en 4,5 millones de euros. Además, es hijo de Haim Revivo, mítico delantero que estuvo en el Celta a finales de la década de los 90. Su llegada cierra el cupo de extracomunitarios junto al argentino Abiel Osorio y al chileno Lucas Cepeda.

Del agrado de Anselmi

Revivo es un perfil que llega al Elche con el aprobado de Martín Anselmi. El técnico, que lanzó un mensaje a la propiedad por la falta de refuerzos el pasado viernes en Santander, tras la derrota (3-2) frente al Racing; piensa en él como un perfil con capacidad para recorrer el costado izquierdo. Es un futbolista que destaca especialmente en su faceta ofensiva. En la temporada 2025-2026 repartió hasta 15 asistencias en 52 partidos con el Maccabi. Zurdo y con 1,85 metros de altura, cuenta en su palmarés con dos ligas de Israel y dos Copas. Su gran legado en el Maccabi, club del que es canterano, es otro de los motivos que le ha hecho dar su etapa en Tel Aviv como finalizada.

Revivo llega con ritmo competitivo al Elche. Ha jugado completos los últimos cinco partidos con el Maccabi, el último el pasado lunes 31 de agosto, en la victoria frente al Maccabi Haifa, por lo que estará listo físicamente para competir desde el primer día.

COMUNICADO OFICIAL

El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con el Maccabi Tel Aviv para el traspaso de Roy Revivo. El lateral izquierdo se incorpora a la disciplina franjiverde para reforzar el costado zurdo del equipo y afrontar una nueva etapa en el fútbol español. El futbolista firma con el Elche CF hasta junio de 2030.

Roy Revivo (Israel, 22/05/2003) se ha formado y desarrollado su carrera en el fútbol israelí, convirtiéndose en uno de los futbolistas destacados del Maccabi Tel Aviv. Internacional absoluto con Israel, ha acumulado experiencia tanto en la competición doméstica como en competiciones europeas, consolidándose como un lateral de gran recorrido y vocación ofensiva.

Revivo destaca por su capacidad para recorrer toda la banda, su velocidad y su participación en el juego ofensivo. A sus condiciones físicas suma una notable capacidad para incorporarse al ataque, generar situaciones de peligro y contribuir con asistencias desde el costado. En la última temporada ha dado un paso adelante en su rendimiento y se ha consolidado como una pieza importante de su equipo.

El nuevo jugador franjiverde aporta también experiencia internacional pese a su juventud y llega al Elche CF con el objetivo de continuar su crecimiento y afrontar el reto de competir en LaLiga EA Sports.

Noticias relacionadas

Con su incorporación, el Elche CF suma juventud, recorrido y talento para reforzar el lateral izquierdo y seguir completando una plantilla competitiva de cara a una temporada ilusionante. ¡Bienvenido, Roy!

Fuente: Información