Llegó la hora de los chicos de Luis Enrique en la Eurocopa

La selección española debuta esta noche en la Eurocopa más atípica de la historia frente al rival, a priori, más duro del grupo como es Suecia. La Roja aspira a una de las dos plazas que dan acceso a los octavos de final, a los que también llegan los cuatro mejores terceros. El combinado español es claramente favorito en el grupo E, aunque la apuesta por la juventud de Luis Enrique conlleva el riesgo de los errores propios de la inexperiencia en citas de este calado.

Lucho lo tuvo claro desde su llegada al cargo. España debía renovarse. El equipo alicaído del Mundial de Rusia debía dar un giro. La selección debía subirse en un Dragon Khan, como definió la situación el propio asturiano en su debut en Wembley en 2018, para volver a ser competitivo en un gran evento.

La hora de los chicos de Lucho ha llegado y la confianza del técnico en ellos es máxima. No estarán los dos únicos futbolistas seleccionables con más de 100 partidos a sus espaldas, el descartado Sergio Ramos y Sergio Busquets por Covid-19, pero saltarán once guerrilleros que se dejarán la piel para demostrar que el técnico tiene razón al apostar por los jóvenes.

Aunque Luis Enrique no dio pistas ("de pequeño me enseñaron a no regalar nada al rival", recordó), el once transpirará bisoñez. El capitán Jordi Alba, Koke y Morata podrían ser los únicos jugadores del equipo titular con experiencia en grandes citas. En la recámara, por si es necesario tirar de veteranía, estarán Thiago o Azpilicueta. El resto son futbolistas que están ante su primer gran reto como internacionales por España.

Unos 3.000 suecos

El partido se jugará bajo un intenso calor. No podía ser de otra manera, en junio y en Sevilla. Para habituarse, España ha trabajado la última semana en Madrid con una temperatura similar, de unos 30 grados. Los suecos intentaron acostumbrarse ayer a contrarreloj entrenando a las 14.30 h. con un sol que solo invitaba a buscar agua y sombras con urgencia máxima.

La Roja tendrá a priori esta ventaja y también el apoyo mayoritario del público. La Cartuja presentará un aforo de 16.000 espectadores, si bien 3.000 de ellos serán suecos. La colonia escandinava que reside en Málaga y el sur de Portugal ha agotado las entradas para el equipo visitante. Muchos de ellos ya se han dejado notar por las calles de Sevilla con sus relucientes camisetas amarillas.